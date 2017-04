Onze clubwatchers waarschuwen voor cruciaal voetbalweekend: “Titelstrijd kan al over zijn voor AA Gent én Club Brugge”

Komend weekend staan er met Anderlecht-AA Gent, Club Brugge-Charleroi en KV Oostende-Zulte Waregem weer drie cruciale duels in Play-off 1 op het programma. Wij hielden bij onze clubwatchers de vingers aan de pols.

Vrijdag, 20u30: KV Oostende-Zulte Waregem

■ Clubwatcher Peter Rossel over KV Oostende:

“De match tegen Zulte Waregem is voor KV Oostende vooral een revanche voor de bekerfinale. Dat leeft wel in Oostende, dat ook voor de eerste keer Play-off 1 in het eigen stadion kan spelen. KVO wilde ook minstens vier op zes puren uit zijn eerste twee matchen om nog mee te doen voor Europees voetbal. Door het gelijkspel bij Charleroimoeten ze nu dus wel winnen thuis tegen Zulte Waregem. Evident zal dat niet worden: we hebben al drie keer gezien dat beide ploegen ongeveer even sterk zijn. KV Oostende heeft nu wel Silvio Proto terug als doelman, wat toch een versterking is tegenover William Dutoit. Die vond ik eerder onzeker in de bekerfinale. Verder is de hamvraag wie Vanderhaeghe uit het team zal halen nu Landry Dimata terug is. Hij heeft een luxeprobleem, want vervangers El Ghanassy en Canesin waren goed in Het Zwarte Land. Franck Berrier is belangrijk voor Oostende, maar toch zou het wel eens kunnen dat hij het kind van de rekening wordt.”

Landry Dimata, in de bekerfinale nog goed voor twee goals tegen Zulte Waregem, maakt zijn rentree bij KVO. Foto: BELGA

■ Clubwatcher Frank Buyse over Zulte Waregem:

“Het was natuurlijk zo’n beetje de vrees van iedereen dat Zulte Waregem niet meer voluit zou gaan in Play-off 1 nu ze de beker al op zak hebben. Ik denk dat ze bij Essevee nog wel op hun hoede zullen zijn voor KV Oostende. Enerzijds zijn ze zich ervan bewust dat het revanchegevoel erg leeft in Oostende, anderzijds willen ze bewijzen dat die gewonnen bekerfinale geen toeval was. Het is toch oppassen geblazen: Zulte Waregem moet op minstens 95% van zijn kunnen spelen om goed mee te draaien in Play-off 1. Ik heb de indruk dat ze nu nog maar aan 85% spelen, en als het even tegenzit zal het misschien zelfs nog maar 75% zijn. Al zijn er ook nog jongens die zich nog volop willen bewijzen met het oog op een transfer, zoals Lerager of Meïté, of anderen zoals Coopman die eens in the picture willen komen. Bovendien heeft Brian Hamalainen wat recht te zetten nadat hij een paar keer in de fout ging tegen Anderlecht.”

Zaterdag, 18 uur: Club Brugge-Charleroi

■ Clubwatcher Guillaume Maebe over Club Brugge:

“Ik denk dat het al voorbij is voor Club Brugge als ze thuis niet kunnen winnen van Charleroi. Ze hebben 21 op 30 vooropgesteld voor Play-off 1. Vijf of zes verliespunten uit de eerste twee wedstrijden zouden dan zo hard doorwegen dat het titelgeloof verdwijnt. Natuurlijk moet blauw-zwart rekening houden met een hele waslijst aan geblesseerden, waardoor Michel Preud’homme het moeilijk zal krijgen Charleroi te verrassen met zijn formatie. Hij heeft namelijk niet zo heel veel opties meer en ik vraag me af of het systeem dat hij in Gent speelde wel zo geschikt gaat zijn voor een thuismatch tegen Charleroi. Soit, ik denk dat Club Brugge hoe dan ook nog genoeg kwaliteiten in huis heeft om Charleroi te kloppen. Ze hebben de statistieken ook mee: Club Brugge won zijn laatste vier thuismatchen van Charleroi en vond uiteindelijk altijd wel de oplossing, al had het daar steeds wat geduld voor nodig. Daarnaast zal er de steun zijn van het thuispubliek, toch heel belangrijk voor dit Club.”

Felice Mazzu gaat met Charleroi op bezoek bij Club Brugge, waar hij genoemd wordt als opvolger van Michel Preud’homme. Foto: BELGA

“Of het feit dat Charleroi-trainer Felice Mazzu genoemd werd als opvolger van Preud’homme zal meespelen? Het klopt dat Preud’homme en Verhaeghe fan zijn van Mazzu en de trainer van Charleroi zal zeker even een praatje met hen slaan. Hij zal willen tonen dat hij klaar is voor een stap naar een grotere club volgend seizoen, maar volgens mij zal hij zich net zo goed tegen Club Brugge willen bewijzen als tegen Anderlecht of een andere topclub.”

■ Clubwatcher Bram Van Vaerenbergh over Charleroi:

“Ook voor Charleroi is de match op Club Brugge belangrijk. Verliezen ze, dreigen ze voeling te missen met de derde plek en kan Play-off 1 wel eens een jammerlijke bedoeling voor hen worden. Maar wees maar zeker dat Felice Mazzu zijn tactisch plannetje al klaar heeft. In de reguliere competitie lukte het al 45 minuten om Club Brugge in eigen stadion volledig lam te leggen, nu wil Charleroi dat maar al te graag negentig minuten vasthouden. Dat Club Brugge geen fitte aanvaller over houdt, speelt in de kaart van de Carolo’s. Met de terugkeer van de geschorste Marcq wint ook het middenveld van Charleroi aan extra duelkracht, dus de wedstrijd zal hoe dan ook beslist worden op het middenveld. Geen bitsige duels zoals in AA Gent – Club Brugge, maar bij Charleroi is het voetje terugtrekken geen optie.

“Via snelle flanken kan je Club Brugge pijn doen, dat liet AA Gent al zien afgelopen weekend, en voor die snelle flanken kan Mazzu beroep doen op Baby, Tainmont, Fall, Remacle en zelfs Mata – die jongen speelt nog negen wedstrijden voor Charleroi om nadien een mooie transfer te maken. Een weelde, zeker voor een ‘kleine’ ploeg als Charleroi. Zolang het 0-0 blijft, zal Charleroi blijven geloven in haar kansen. En zelfs bij een achterstand laten ze het hoofd niet hangen. In Brugge gaan ze stress hebben als ze de tachtigste minuut ingaan zonder geruststellende voorsprong. Mazzu time!”

Zondag, 18 uur: Anderlecht-AA Gent

■ Clubwatcher Jürgen Geril over Anderlecht:

“Anderlecht kan tegen Gent een belangrijke stap richting titel zetten, en ik denk dat dat besef er ook is in het Astridpark. Als Anderlecht wint, staan de Buffalo’s op negen punten. Dan zijn ze zo goed als uitgeteld en heeft Anderlecht een concurrent minder voor de titel. Anderzijds zullen ze bij Anderlecht zeker de match uit de reguliere competitie onthouden hebben, waar Gent heel goed was. Vooral Moses Simon heeft Anderlecht toen veel pijn gedaan. Weiler heeft dat toen opgelost door Frank Acheampong zijn snelheid te laten counteren. Ik vraag me af hoe hij het gevaar-Simon deze keer gaat opvangen.”

Onze clubwatchers zijn het eens: Moses Simon heeft voor AA Gent de sleutel in handen tegen Anderlecht. Foto: Photo News

“Gent zal moeten komen en dan is Anderlecht op zijn best. Paars-wit zal een goede organisatie neerzetten, AA Gent wat laten komen en dan teren op hun snelle omschakeling. Het klopt wel dat ze volgende week thuis tegen Manchester United spelen, maar ik denk dat ze daar nu nog niet mee bezig zijn. Ze zullen eerst alles op de titel zetten.”

■ Clubwatcher Michaël Van Damme over AA Gent:

“De match op Anderlecht is cruciaal omdat het ons een antwoord gaat geven op de vraag of AA Gent nog meedoet voor de titel. Winnen ze, doen ze volop mee. Verliezen ze, liggen ze uit de titelstrijd. Zo simpel is het. Ik denk wel dat Vanhaezebrouck het over een andere boeg gaat gooien dan tegen Club Brugge. Die wedstrijd was een fysieke slag, maar op Anderlecht gaat AA Gent meer proberen te voetballen en gebruik willen maken van de ruimtes. Volgens mij is het best mogelijk dat Perbet dit keer start in plaats van Coulibaly om zo toch een ander soort voetbal proberen te spelen.”

“Ik vraag me af of Anderlecht het zich zal kunnen permitteren Gent te laten komen en zo te riskeren dat Club Brugge terugkomt in het klassement. Daar liggen kansen voor AA Gent, waar Vanhaezebrouck de laatste tijd sowieso het accent meer op een snelle omschakeling legt. Sinds het vertrek van Sven Kums hebben de Buffalo’s namelijk wat moeite om dominant voetbal te brengen. Vanhaezebrouck zal heel direct voetbal via de flanken proberen te spelen. De sleutel ligt hoe dan ook bij Simon en Kalu. Waren het bijde laatste zege van Gent in het Astridparkniet ook twee snelle jongens die het deden?”