Topmodel Bella Hadid onder vuur om bikinifoto

Dat het Amerikaanse topmodel Bella Hadid (20) een slank figuur heeft, zagen we al op menig catwalk maar nu krijgt ze kritiek op haar lijn. Ze deelde een bikinifoto via Instagram, waar veel volgers duidelijk laten blijken dat ze de brunette graatmager vinden.

Bella Hadid is op vakantie in Mexico en deelde een zonnig kiekje in een rode bikini langs het zwembad. Ze ligt uitgestrekt, waardoor haar slanke lichaam extra opvalt. Zelfs haar ribben zijn zichtbaar en dat kunnen een pak volgers niet appreciëren. “Ze lijkt op een skelet. Ik krijg er honger van”, staat er onder meer tussen de reacties.



Een bericht gedeeld door Bella Hadid (@bellahadid) op 2 Apr 2017 om 8:36 PDT



Andere fans zijn malser voor de ster, die tot voor kort samen was met The Weeknd. “Elke slanke vrouw zou op deze manier op de foto staan en zij is een model. Ze is gelukkig niet zo dun als veel andere modellen”, passeerde ook de revue. Het is niet de eerste keer dat Hadid kritiek krijgt op haar figuur. Ook toen ze berichtte over haar samenwerking met sportlabel Nike, lieten sommigen weten dat ze haar te mager vonden.