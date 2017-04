Ook Charleroi-trainer Felice Mazzu moet voor Geschillencommissie verschijnen

Charleroitrainer Felice Mazzu moet op 18 april aan de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) uitleggen of hij afgelopen weekend vanuit de tribunes in contact stond met zijn technische staf in de dug-out. Dat heeft bondsprocureur Marc Rubens donderdag bevestigd.

Mazzu keek zaterdag vanuit de tribunes toe wanneer Charleroi in eigen huis 1-1 gelijkspeelde tegen KV Oostende. De trainer van de Zebra’s was één week geschorst, assistent-coach Mario Notaro nam in de openingsmatch van Play-Off I de honneurs waar in de neutrale zone. Toch leek Mazzu via scout Miro Linari, die naast Mazzu in de tribunes plaats had genomen en oortjes droeg, in contact te staan met enkele leden van zijn technische staf. De aanwezige Match Delegate was attent en nam het voorval op in zijn verslag, waardoor het Bondsparket verplicht was over te gaan tot vervolging. De Geschillencommissie behandelt de zaak op 18 april, Mazzu riskeert een boete en een schorsing.

Ook Liersecoach Fred Vanderbiest, die geschorst was voor de thuismatch tegen Standard (1-0) in Play-Off IIa, wordt om gelijkaardige redenen voor de Geschillencommissie gedaagd.

Beide trainers kunnen naast een sanctie van de KBVB ook een ‘vergoeding’ van 5.000 euro van de Pro League verwachten. De clubs keurden op 20 maart een nieuwe regel toe die het ontwijken van een schorsing financieel bestraft. Charleroi en Lierse krijgen op de volgende Raad van Bestuur de kans om het voorval te duiden, waarna de vertegenwoordigers van de andere clubs beslissen of de Zebra’s de 5.000 euro moet betalen. Het geld komt toe aan de communitywerking van de Pro League. De genomen beslissing kan enkel aangevochten worden voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).