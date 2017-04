Toen hij hoorde dat zijn vrouw en kinderen waren omgekomen in een vliegtuigcrash, nam hij een drastische beslissing

71 mensen. Zoveel stierven er toen twee vliegtuigen in 2002 tegen elkaar botsten boven het Duitse Überlingen. Onder hen waren drie leden van een Russische familie: Svetlana, Diana (4) en Konstantin (10). Hun vader Vitaly Kaloyev ging na de crash, kapot van verdriet, over tot drastische daden om wraak te nemen op de man die hij verantwoordelijk achtte voor hun dood. Zijn levensverhaal komt in 2017 in de bioscoop, gespeeld door Arnold Schwarzeneggeer, maar dit is zijn echte verhaal.

1 juli 2002. Op die dag was het passagiersvliegtuig ‘BAL Bashkirian Airlines 2937’ onderweg naar Spanje. Dat was samen met 45 Basjkierse kinderen en andere reizigers onderweg naar Spanje. Net zoals de familie van Vitaly Kaloyev. Svetlana en haar zoon Konstantin (10) en dochter Diana (4) keken al uit naar de hereniging met hun papa, die hen stond op te wachten in de luchthaven van Barcelona.

Tegelijkertijd vloog een cargovliegtuig ‘DHL 611’ van Bahrein naar de luchthaven van Zaventem. Toen het vliegtuig in het luchtruim van de luchtverkeersleiding van Zürich bevond, nam de piloot contact op. Hij meldde dat hij op een hoogte van 26.000 voet zat. De luchtverkeersleiding droeg hem op naar 32.000 voet te klimmen, hij wilde echter naar 36.000 voet om efficiënter brandstof te gebruiken, dit werd goedgekeurd.

Maar dat had desastreuze gevolgen, want de twee vliegtuigen zouden op dezelfde plek boven Duitsland elkaar kruisen of - erger nog - elkaar raken als er niet snel zou worden ingegrepen. Peter Nielsen zat als enige luchtverkeersleider in de controlepost in Zurich toen hij zag wat er zou gaan gebeuren. Slechts 44 seconden voordat de botsing plaatsvond contacteerde hij het passagiersvliegtuig. De crash die volgde was niet meer te vermijden.

Foto: AFP

Ongeziene ramp

Kapot van het verdriet was Kayolev één van de allereerste familieleden die op de scène van de crash aankwam. Hij begon fanatiek te zoeken, maar vond alleen het dode lichaam van zijn vierjarig dochtertje Diana drie kilometer verder dan de brokstukken. Haar val was gebroken door de bomen en haar lichaam was nog intact.

Zijn vrouw Svetlana viel in een maïsveld en zijn tienjarige zoon Konstantin werd later gevonden op de weg vlak voor een busstation. Zij waren amper herkenbaar, aangezien ze van een hoogte van 10 kilometer naar beneden waren gevallen. In het totaal overleefden 45 kinderen, 15 volwassen, 9 stewards en 2 piloten de klap niet.

“De crash was ook het einde van mijn leven”

“De crash boven Überlingen betekende het einde van mijn leven. Ik weet nog dat ze zeiden dat mijn kinderen de jongste aan boord waren. Ik hoefde ze niet eens te identificeren. Ze waren sowieso dood”, zei Kayolev later. “Er was geen enkel sprankeltje hoop. Nooit meer...”

“De jaren nadien leefde ik op de begraafplaats. Twee jaar lang zat ik bijna continu naast hun graven.” Kaloyev scheerde zichzelf niet meer en droeg altijd zwart. Hij raakte verstikt in een diepe depressie.

Foto: AP

Het advocatenbureau van Skyguide bood hem 60.000 Zwisterse frank aan voor de dood van zijn vrouw en 50.000 Zwitserse frank voor elk kind, als hij dan geen klacht zou indienen tegen het bedrijf. Maar dat wilde Kaloyev helemaal niet. Hij wilde de luchtverkeersleider spreken. De man die hij verantwoordelijk achtte voor de dood van zijn familie. Maar hij kreeg nooit een antwoord, het bedrijf negeerde hem. De Rus besloot om een privédetective in te huren en zelf op zoek te gaan naar de man: Peter Nielsen.

Verantwoording en wraak

Op 24 februari stond de Rus op de stoep voor het huis van de luchtverkeersleider. In plaats van aan te kloppen, ging hij neerzitten in diens tuin. Toen Nielsen hem zag, ging hij naar buiten en vroeg hij wat hij kon doen. Zijn kindjes kwamen achter hun vader aangehuppeld om te kijken wat er aan de hand was.

Vitaly Kaloyev liet de luchtverkeersleider foto’s van zijn kinderen zien en zou gezegd hebben: “Dit waren mijn kinderen. Wat zou jij voelen als je jouw kinderen in een graf zag liggen.” Maar Nielsen wilde zich niet verantwoorden voor zijn fouten en mompelde iets.

Daar in die tuin, stak de Rus de luchtverkeersleider neer die hij verantwoordelijk achtte voor de dood van zijn familie met een mes van 14 centimeter lang. Enkele minuten later overleed Nielsen in de armen van zijn vrouw en in het nabij zijn van zijn drie kleine kinderen.

Misdaad en straf

Kaloyev werd opgepakt in een hotel in de buurt, waar hij de agenten in eerste instantie zei dat hij zich niets kon herinneren van wat er was voorgevallen. In 2005 werd de Rus veroordeeld voor moord en kreeg hij een celstraf van acht jaar opgelegd. In 2007 kon Kaloyev, vier jaar na de moord, vrijkomen omdat de rechter in kwestie vond dat “er niet genoeg rekening was gehouden met de mentale staat waarin Vitaly op dat moment verkeerde.”

Toen de Rus terugkeerde werd hij onthaald als een held in zijn omgeving. “Kaloyev is een held. Zij die de schuld op zich zouden moeten nemen na een vliegtuigcrash blijven heel vaak onbestraft. Zo’n radicale actie is de enige manier om hen de verantwoordelijkheid te laten opnemen voor hun daden”, zei Vitaly Yusko destijds, een lid van de Russische organisatie die families van slachtoffers van een vliegtuigcrash begeleid. In Zwitserland en Duitsland veroordeelden ze Kaloyevs daden sterk en spraken ze schande van het positieve onthaal van de Rus in zijn thuisland.

Verfilming

Op 7 april 2017 zal er een film uitkomen die gebaseerd is op het verhaal van Nielsen en Kaloyev. Onder de titel ‘Aftermath’ vertelt Lionsgate het verhaal van luchtverkeersleider Paul Bonanos (Scoot McNairy) en Roman (Arnold Schwarzenegger) die zijn vrouw en zwangere dochter verliest in een vliegtuigcrash. Het script draaien over schuld en wraak. Vitaly Kaloyev is op geen enkele manier betrokken geweest bij het neerschrijven van het verhaal, noch de productie van de blockbuster.