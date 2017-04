VTM overdonderd door ‘Blind Getrouwd’-effect: fans schrijven zich massaal in voor nieuw seizoen

Trouwen met een onbekende die wetenschappelijk gezien je perfecte match is. Dat is de opzet van VTM-programma ‘Blind Getrouwd’. Heel veel mensen geloven erin, dat is duidelijk, want VTM wordt overspoeld door nieuwe inschrijvingen voor een eventueel derde seizoen. Amper vier dagen geleden deden ze een oproep, nu is de kaap van 1.000 kandidaten al overschreden, aldus VTM.

Het succes van het programma is duidelijk. Televisiekijkend Vlaanderen is fan, want een gemiddelde aflevering kon maar liefst 1 miljoen kijkers lokken. Maar zij zijn niet de enige. Ook de meeste deelnemende koppels zelf beëindigen het experiment met een gelukkig gevoel, of ze nu getrouwd bleven of hun wegen zich na het programma scheiden. “Ik zou het zo opnieuw doen”, zei Ben in een live interview met het Nieuwsblad.

De fans zullen nu hun maandagavond op een andere manier moeten doorbrengen, maar mogelijk krijgt hun favoriete serie nog een vervolg. “Het hangt van twee dingen af of er nog een nieuwe reeks komt”, laat Sara Vercauteuren, persverantwoordelijke van VTM aan de redactie van het Nieuwsblad weten. “Enerzijds is het belangrijk dat er voldoende mensen zich willen inschrijven, anderzijds moeten er tussen die ingeschreven mensen ook effectief koppels zitten die gematcht kunnen worden.”

Dankzij de wetenschappelijke match van de relatie-experten zijn er nu in het totaal 3 van de 8 koppels uit de voorbije twee seizoenen nog gelukkig getrouwd.Het tweede seizoen van Blind Getrouwd zorgde voor een lang en gelukkig leven voor Nicolas & Evelien en Veerle & Nick. Ook uit het eerste seizoen klinken er nog positieve berichten: Stijn en Nuria zijn nog altijd heel gelukkig samen.

En dat is ook andere vrijgezellen niet ontgaan. Heel wat mensen schrijven zich in voor het derde seizoen van Blind Getrouwd. Beide factoren lijken dus alvast geen probleem te zijn nu de kaap van 1.000 inschrijvingen al na vier dagen overschreden is. Zelf nog geïnteresseerd? Dan kan je hier je kandidatuur indienen als je ouder bent dan 25 jaar en de ware nog niet gevonden hebt.