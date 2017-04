Belgische man verdrinkt tijdens vakantie op Spaans eiland Lanzarote

Een Belgische vijftiger is woensdag op het Spaanse eiland Lanzarote overleden. Vermoedelijk is hij verdronken nadat hij een beroerte kreeg tijdens het zwemmen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat, dat melden lokale media.

Omstaanders merkten het levenloze lichaam al drijvend op in een “natuurlijk zwembad”, een beschutte baai die wel in contact is met de zee, bij het dorpje van Charco del Palo. De man was daar rond de middag gaan zwemmen en kreeg tijdens het baden een beroerte, waarna hij vermoedelijk verdronk.

De hulpdiensten haalden het lichaam uit het water en probeerden de man te reanimeren. Kort daarna konden ze enkel vaststellen dat hij al overleden was. De autoriteiten bevestigden aan de lokale media dat het om een 50-jarige Belg gaat die sinds dinsdag op het eiland verbleef.

Voorts is een man, die de Belgische man probeerde te redden, lichtgewond geraakt. Of de twee mannen elkaar kenden is niet duidelijk.