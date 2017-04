Schitterende start van debutant Thomas Pieters op Masters golf

Donderdag is het Masters-toernooi in Augusta National, Georgia op gang geschoten. Onze landgenoot Thomas Pieters werd getipt als eventuele kandidaat voor een top tien, maar de Antwerpenaar nam een vliegende start. Hij is momenteel gedeeld eerste in het klassement.

De Masters is één van de vier grote toernooien in het golf, ook wel majors genoemd. Het is tevens het eerste grote golftoernooi van het jaar. Pieters stond lang aan de leiding, maar heeft nu na 13 holes een score van -2. Daarmee staat hij samen met Andy Sullivan, Kevin Chappell, Matthew Fitzpatrick en Justin Rose gedeeld aan de leiding. Het is nog maar de vraag of Pieters deze uitstekende positie kan vasthouden, want topfavorieten Dustin Johnson, Rory McIlroy en Danny Willett moeten allemaal nog starten.

De enige topfavorieten die al van start zijn gegaan, Jordan Spieth en Danny Willett, maken voorlopig geen bijzonder goede indruk. Na tien holes kampeert Spieth op de twaalfde plek met een parscore, waarmee hij dus 2 punten achterstand heeft op Pieters. Willett staat zelfs pas 44ste met een score van +2.

Pieters maakte overigens indruk met deze mooie slag op de achtste hole: