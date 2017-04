Test-Aankoop: “We gooien onze printer sneller de vuilnisbak in dan onze T-shirt”

“We houden onze T-shirts en jeansbroeken gemiddeld een pak langer bij dan onze thuisprinter.” Tot die conclusie komt Test-Aankoop, nadat de consumentenorganisatie in enkele maanden tijd honderden meldingen binnenkreeg van kapotte printers. “Omdat herstellen vaak te duur is, gooien we het toestel gewoon weg.”

Test-Aankoop pakte eind november uit met de websiteTerapkapot.be. We zijn ongeveer vier maanden later en er kwamen al liefst 5.400 meldingen binnen van elektronische toestellen die te snel de geest gaven volgens de consument. Naast talrijke wasmachines, smartphones en koffiezet - of espressomachines, vallen vooral de printers op.

Na 400 meldingen over printers constateren de experts bij Test-Aankoop dat heel wat printers (voornamelijk inkjet-printers) worden weggegooid na een levensduur van twee à drie jaar. “Ongeveer 20 procent van de toestellen vertrekt zelfs al richting het containerpark tussen de leeftijd van zes maanden en twee jaar”, luidt het. “Dat betekent dat in heel wat huisgezinnen T-shirts of jeansbroeken gemiddeld een pak langer bijgehouden worden dan printers.”

Voornaamste problemen

Naast problemen met de toevoer van papier of met de inktcartridges zijn het vooral de defecten aan de printkoppen die het vaakst voorkomen. “Paradoxaal genoeg zijn het vooral de afdrukapparaten die weinig gebruikt worden, die het eerst stuk gaan. Wanneer u immers slechts eens elke paar weken of minder een pagina print, kunnen de printkoppen in uw printer of cartridge uitdrogen. Het zijn met name de inktresten die in de printkop zitten die bij een beperkt gebruik uitdrogen en de doorgang van verse inkt blokkeren.”

Omdat heel wat toestellen binnen de wettelijke garantietermijn de geest geven en de consument dus meestal gratis een nieuw exemplaar krijgt, moeten de fabrikanten volgens Test-Aankoop wel op de hoogte zijn van het probleem.

“Bij de conceptie van het product wordt echter geen rekening gehouden met de duurzaamheid. Enerzijds worden de printerkoppen niet ontwikkeld om langere tijd mee te gaan, anderzijds zijn ze ook nauwelijks herstelbaar. Niet alleen worden de kwetsbare onderdelen ingebouwd in een groter geheel, wat de kost van een reparatie alleen maar verhoogt, maar ook de vervangstukken zijn vaak niet beschikbaar of simpelweg te duur. Wanneer we weten dat een nieuwe printkop ongeveerd 50 euro kost, exclusief werkuren en BTW, kan men niet anders dan besluiten dat een eenvoudige thuisprinter met een aankoopprijs van om en bij de 100 euro simpelweg niet hersteld zal worden.”

“Consument heeft hier geen baat bij”

Test-Aankoop maakt zich sterk dat de consument allerminst gediend is met de huidige gang van zaken. “De consument is bereid een correcte prijs te betalen als hij de garantie krijgt dat zijn toestel een welbepaalde (voldoende lange) tijd zal meegaan”, klinkt het bij de consumentenorganisatie.

Test-Aankoop zal alvast fabrikanten HP en Canon aanschrijven over de vastgestelde problematiek en vragen wat beide spelers zullen ondernemen om duurzamere printers op de markt te brengen.