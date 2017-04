Emoties lopen hoog op in Missie Messi: "Zou het dan toch...?"

Rodrigo Vissers ging dankzij Eleven Sports en Het Nieuwsblad naar Argentinië, op zoek naar Lionel Messi. In aflevering 8 komt de sympathieke Belgo-Argentijn wel héél dicht bij zijn doel. En de emoties lopen dan ook hoog op!

Op uitnodiging van Lucas Biglia had hij uitgebreide toegang tot de catacomben van het - adem in - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, voor de WK-kwalificatiewedstrijd van De Hemelsblauwen tegen Chili. Intussen is ook de Argentijnse pers op de hoogte van de (on)mogelijke missie van de sympathieke Belgo-Argentijn, die zowaar zelfs interviews moet geven aan de lokale media. Of hoe de Frank Raes van Argentinië de tijd tijdens een persstop probeert te doden...

Maar dat interesseert Rodrigo niet echt: hij heeft enkel oog voor de prijs: Leo! Tijdens de opwarming was het al bijna prijs, en na afloop kwam Rodrigo in de mixed zone zowaar bijna oog in oog met zijn superheld. Onze trouwe sidekick Lucas Biglia dreef de spanning vervolgens nog wat op met een veelzeggend handgebaar. Een emotioneel moment voor Rodrigo: "Ik word zot, ik word echt zot. Ik sta hier echt nu even... Zou het dan toch...? Zou ik het dan toch echt flikken?"