“Twee Belgen omgekomen bij crash met sportvliegtuigje in Franse Alpen”

Er zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval in het Franse Megève. Volgens de Franse krant Le Dauphiné Libéré gaat het om twee Belgen van 47 en 60 jaar.

Volgens de eerste vaststellingen liep het donderdagmiddag rond 16.30 uur fout toen de twee inzittenden van het ULM-sportvliegtuigje de landing hadden ingezet. Het vliegtuig kwam niet op de landingsbaan terecht, maar in de bomen, waarna het vliegtuigje vuur vatte. De twee inzittenden overleefden de crash niet. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

Volgens de Franstalige krant zijn de twee slachtoffers Belgen. Ze zouden deel hebben uitgemaakt van een vriendengroep die samen op reis was in de Franse Alpen. De vrienden van de twee zouden momenteel bijstand krijgen in het gemeentehuis van Megève.

Op dit moment zijn er agenten, brandweermannen en leden van het forensisch identificatieteam ter plaatse. Zij zullen tot het donker wordt aan de slag blijven. Alle activiteiten op de landingsstrip werden gestaakt. Het vuur is intussen gedoofd.

Megève is een gemeente in het Franse departement Haut-Savoie en ligt in de Franse Alpen, niet ver van de Mont Blanc en dichtbij de grens met Zwitserland en Italië.