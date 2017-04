Khloé Kardashian draagt lingerie met een wel erg vreemde broek

Dat de Kardashians niet altijd helemaal juist zitten met hun kledingkeuze, zal je ons niet horen zeggen. Want wie weet wordt het wel een trend, een sexy lingeriesetje op een oversized training.

Het is niet de eerste keer dat een Kardashian buitenkomt met een ongewone combinatie. Herinner je je nog die ene keer toen Kim een doorkijktopje combineerde met een koersbroek? Nu is het aan haar zus Khloé die in de West Village de filmstudio verlaat in een erg pikant lingeriesetje met een trainingspak dat haar figuur geen cadeaus doet. Let ook vooral op de slippers die je niet meteen onze zo'n setje zou verwachten.