Om in te bijten: Playboy-model hult zich in lingerie gemaakt uit chocolade

Pasen staat voor de deur en dat zullen ze geweten hebben in Londen. Dit jaar besloot het erotisch getinte magazine Playboy om de feestdag wat extra smaak te geven door één van hun bekendste Britse modellen de straat op te sturen in lingerie gemaakt van chocolade. ‘Miss Bunny Penny’ vond het geweldig om voor één keer de paashaas te zijn in plaats van een Playboy Bunny.