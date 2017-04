“Strippende Sylvie” in kleedkamer is ultieme motivatie voor Duitse club (en met succes)

Hannover 96 staat momenteel op kop in de Duitse tweede klasse, met één puntje voorsprong op Stuttgart. Met drie wedstrijden was het een cruciale week voor Hannover 96. De eerste twee opdrachten werden alvast met succes afgerond (2-0 tegen Union en 1-0 tegen Nürnberg). Vrijdag wacht enkel nog middenmoter Würzburger Kickers. De spelers van Hannover hebben echter de ultieme motivatie gevonden, weet het Duitse Bild. Bij elk gewonnen spel wacht in de kleedkamer immers een strippende Sylvie Meis, de ex van Rafael van der Vaart...

Sylvie Meis is van de tijd dat haar toenmalige echtgenoot Rafael van der Vaart bij Hamburger SV in de Bundesliga speelde een tv-persoonlijkheid geworden in Duitsland. Van der Vaart speelt ondertussen voor het Deense FC Midtjylland maar Sylvie is nog steeds immens populair in Duitsland.

Voor de spelers van tweedeklasser Hannover is de Nederlandse schone alvast de ultieme motivatie. Bij elk gewonnen spel wacht in de kleedkamer immers een strippende Sylvie. Weliswaar niet de echte maar een levensgrote kartonnen versie die aangekleed werd met negen kledingstukken. Na de zeges tegen Union en Nürnberg mochten dus al zes kledingstukken worden “gestript”. Volgens Bild heeft de kartonnen Sylvie enkel nog een broekje en twee trainingsshirts aan. Bij een zege zouden ook die dus weg mogen, waarna de spelers zich mogen vergapen aan een Sylvie in sexy lingerie...