EXCLUSIEF. We geloven in monogamie, maar er zit toch een beetje ‘Temptation Island’ in elk van ons. De frappante cijfers over ontrouw in Vlaanderen

Is monogamie nog van deze tijd? Hoe haalbaar vinden we het om trouw te zijn aan één partner, in tijden dat één huwelijk op de drie eindigt in een scheiding? Een exclusieve iVox-enquête die Het Nieuwsblad Magazine liet uitvoeren, geeft aan dat een monogame relatie absoluut nog steeds het Vlaamse ideaalbeeld is. Negen op de tien geloven in trouw in een relatie en acht op de tien geloven ook dat een relatie énkel slaagkans heeft wanneer beide partners 100 procent trouw zijn. Aan de andere kant geeft ruim een kwart wel toe dat ze zich daar zelf niet altijd aan gehouden hebben.