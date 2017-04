Griezmann en Felipe Luis stellen fier (sexy) aanwinst bij Atlético voor: Charlize Theron

Het is niet de gewoonte dat sterren als Antoine Griezmann en Filipe Luis de nieuwste aanwinst van hun club Atlético Madrid voorstellen. Maar voor topactrice Charlize Theron maakten ze graag een uitzondering. De twee topvoetballers stonden er zelfs ietwat bedremmeld bij toen ze op de filmvoorstelling van “Fast and the Furious 8” in Madrid de 21-jarige Zuid-Afrikaanse actrice een shirtje mochten overhandigen. Starstruck, jongens?