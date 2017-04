Proto hard voor ex-ploegmaats: “Weiler pakte het probleem aan dat ik aankaartte”

KV Oostende speelt vanavond tegen Zulte Waregem de heruitgave van de bekerfinale drie weken geleden, maar dit keer staat Silvio Proto in doel. De 34-jarige keeper maakte zijn comeback al voor de finale, maar heeft nu pas definitief zijn plaats onder de lat heroverd. Met hem moeten de Kustboys in Play-off 1 vol aan de bak om het Europees ticket te veroveren dat ze op de Heizel lieten liggen tijdens de strafschoppenreeks. “De revanchegevoelens tegenover Zulte Waregem zijn groot, zowel bij de supporters als in de spelersgroep.” Michael Van Damme

De bekerfinale? De coach heeft zijn keuze toegelicht en ik kon me erin vinden. Meer zelfs, in zijn plaats had ik allicht dezelfde keuze gemaakt Silvio Proto

Proto blesseerde zich midden november aan de kruisbanden van de knie. Hij maakte zijn comeback op de laatste speeldag van de reguliere competitie na vier maanden keihard revalideren, maar is nu pas definitief terug. Wie denkt dat de kous daarmee af is, heeft het mis. Proto kwam driekwartier later dan zijn ploegmaats naar de eetzaal met een koudecompressietoestel waarmee hij zijn knie na de ­training had ­afgekoeld.

“En na dit interview kruip ik nog twee uur in het krachthonk, terwijl iedereen allang naar huis is en van de zon kan genieten”, aldus Proto. “Het is nodig om mijn knie te versterken. Denk maar niet dat ik automatisch weer in doel ben beland. Ik heb de coach er van moeten overtuigen dat ik de beste keus was. Natuurlijk spelen mijn statuut en mijn rol in de groep mee. Ik ben een leider die veel praat. Zo kun je ook belangrijk zijn. De revalidatie was keihard en ik heb twee, drie keer gedacht dat mijn carrière voorbij was. Omdat het niet ging, omdat mijn knie enorm opzwol of omdat ik twijfels had of hij het ging houden. Nu voel ik geen pijn meer tijdens de wedstrijden. Nadien ben ik soms wel nog wat stram en stijf. Na het seizoen trek ik met mijn vrouw twee weken naar een eiland waar ik geen poot ga uitsteken. Ik heb dit seizoen het werk verricht van drie seizoenen.”

370 wedstrijden keepte hij voor Anderlecht, maar in de zomer van 2016 trok hij er definitief de deur achter zich dicht. Proto kent het huis en zelfs het merendeel van de huidige spelersgroep van Paars-Wit. Wat vindt hij van coach René Weiler en van het feit dat Frank Boeckx in doel staat?

“Het probleem dat Weiler heeft aangepakt, dat de mentaliteit van sommige jongens in de kleedkamer van Anderlecht niet goed zat, heb ik destijds al aangekaart, maar toen werd ik voor gek versleten. Weiler heeft nu de kleedkamer uitgekuist en Anderlecht staat op kop. Hij heeft veel kritiek gekregen, maar als hij op het einde van het seizoen kampioen wordt, zal iedereen moeten toegeven dat hij goed werk heeft geleverd. Tegenover de voorbije jaren heeft Anderlecht nu verschillende spelers die individueel het verschil kunnen maken: Teo, Hanni, Tielemans, ... Maar ze verdedigen ook goed in blok. Je kunt ook alleen maar respect hebben voor wat Frank Boeckx heeft gerealiseerd. Toen hij bij Anderlecht arriveerde, was hij al blij als derde doelman terecht te komen in een club met een goede structuur om zijn conditie weer op peil te brengen. Dat hij nu eerste doelman is, is een sprookje. Hij is pas dertig, zijn carrière is helemaal gelanceerd. Maar tot dusver heeft hij zich met relatief weinig druk ­kunnen opwerken bij Anderlecht, in de toekomst zal er ook meer druk op hem komen te liggen.”