Wiskundeprofessor gaat de wereld rond met ingenieuze aprilgrap

De Amerikaanse wiskundeprofessor Matthew Weathers maakt er al jaren een erezaak van om zijn studenten op regelmatige tijdstippen eens goed beet te nemen. Sinds 2009 laat hij geen enkele gelegenheid onbenut om een smakelijke grap uit te halen en op 1 april was dat dus niet anders.

Weathers, die les geeft aan de Amerikaanse Biola Universiteit, spande afgelopen weekend samen met een YouTube-versie van zichzelf toen hij ‘per ongeluk’ op het projectiescherm in zijn aula had geschreven. Tot groot jolijt van zijn studenten riep de man de hulp in van de andere versie van zichzelf om zijn foutje recht te zetten.

De video van de geslaagde grap die werd gepland en gefilmd door Weathers zelf, werd ondertussen al miljoenen keren bekeken op sociale media en maakte van de wiskundeprofessor een ware beroemdheid.