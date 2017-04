Kempenaar moet in caravan wonen nadat uitslaande brand zijn huis vernielt

Meerhout - Een maand nadat een uitslaande brand zijn huisje nagenoeg volledig in de as heeft gelegd, neemt de bewoner zijn intrek in een oude caravan in zijn voortuintje. “Is er echt geen andere oplossing”, zucht hij.

Vermoedelijk een uit de hand gelopen schouwbrand zette in de nacht van 4 maart een woning op Kiezel in Meerhout-Zittaart in lichterlaaie. Het huis werd grotendeels door het vuur verwoest.

Een maand na de feiten is de getroffen bewoner naar eigen zeggen noodgedwongen naar zijn huisje teruggekeerd, al staat het er nog altijd als een uitgebrand karkas bij. Daarom zoekt hij sinds donderdag zijn heil in een oude caravan die hij in zijn voortuintje heeft neergepoot.

De voorbije maand kon hij op kosten van de verzekering in een hotel verblijven. Maar nu die maand om is, kan hij nergens naartoe. "Voor een sociale woning kom ik op een wachtlijst, van het OCMW kreeg ik een lijst met huuradressen. Maar ik heb een invaliditeitsuitkering van ongeveer 1.000 euro per maand, dat kan ik niet betalen."