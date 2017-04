Volksjury beslist: drie finalisten van ‘Mijn Pop-uprestaurant’ zijn bekend

Een spannende aflevering voor Madam P. en Table’O vanavond. Zij vochten immers voor het derde plekje in de finale: naast Karel & Birger en Yannick & Leena in Blankenberge. Eén duo kon hen nog vergezellen aan zee en ze zetten alles op alles om het hart én de maag van een 100-koppige volksjury weten te veroveren. Die zal na het proeven van beide menu’s zijn favoriet bekendmaken en zo een derde finalist bekronen

De tussenstand na het voorgerecht was in het voordeel van Madam P. Voor het hoofdgerecht zetten de meisjes in op ribbetjes, hun topgerecht dat steeds een hit was bij de jury en recensenten. Maar Daniela en Mitchell kennen hun concurrenten goed en hadden deze zet van de meisjes verwacht. Zij proberen hun ribbetjes te overtreffen met een vereenvoudigde versie van hun hoofdgerecht, die bovendien toegankelijker is voor het grote publiek: kalfsvlees met seizoensgroenten.

Karel & Birger, Yannick & Leena leren bij terwijl de rest in stress leeft

Ondertussen volgen Karel en Birger en Yannick en Leena Sergio nog steeds op een inspiratietrip door Londen, de absolute wereldstad op vlak van horeca. De volgende halte: Sketch. Volgens Sergio is het restaurant de absolute top qua concept en beleving. De eigenaar, Mourad Mazouz, is een goede vriend van hem en opende al restaurants en pop-ups in London, Parijs en Dubai.

Na deze culinaire verwennerij neemt Sergio de duo’s mee naar Borough Market. In die overdekte foodhall moeten ze ingrediënten zoeken om straks een finalewaardig gerecht te maken, geïnspireerd op Sketch. Leena weet al snel wat ze wil maken en durft risico’s te nemen. Birger twijfelt en speelt eerder op safe. Maar in het kookatelier loopt niet alles van een leien dakje...

Verdict valt

Niet de klassieke ribbetjes van MADAM P., maar wel het verfijnde kalfsvlees van Table’O kon de volksjury van Mijn Pop-uprestaurant het meest bekoren. Zij gaven Mitchell & Daniela op donderdag 6 april 2017 het derde finaleticket. Het Limburgse koppel stapte in de wagen die hen naar de kust brengt, waar ze het in de finaleweken opnemen tegen Tjop’s en Meat & Griet. Veel tijd om op adem te komen krijgt het duo niet. De 3 Blankenbergse pop-ups openen immers… vanaf morgen.

“We gaan naar de zee! Dit hadden we echt niet verwacht. Ik denk sowieso dat het een echte nek-aan-nekrace is geweest. De eerste tussenstand was in het voordeel van Madam P., maar ons hoofdgerecht en dessert heeft ons gered. Ons team zal super tevreden zijn!”, vertelden Mitchell en Daniela opgelucht.