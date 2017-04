Laure en Charlotte treuren niet om gemiste finaleplaats in ‘Mijn Pop-up’: “De haatmails waren er echt te veel aan”

Het doek is gevallen voor Laure en Charlotte van Madam P. gisteravond in Mijn Pop-uprestaurant, maar rouwig zijn ze daar niet om. “Vooral voor ons personeel vinden we het een ontgoocheling.”

The girls you love to hate, die rol kregen slagersdochter Laure en haar beste vriendin Charlotte vanaf het begin toebedeeld in dit seizoen van Mijn Pop-uprestaurant. Hun kans op de finale is in rook opgegaan nadat ze de herkansing verloren van Table’O. Het leek de goede kant uit te gaan, want de volksjury was enthousiast over hun voorgerecht met buikspek. “Maar bij het hoofdgerecht verloren we zeker de vijfentwintig stemmen van de leerlingen van de hotelschool”, aldus Charlotte. “Normaal leggen we twee lappen ribben op een bord, nu maar een half latje en dat zag er raar uit. Qua presentatie hebben we zeker niet ­gescoord.”

Afkicken

Dat Laure en Charlotte de finale missen, noemen ze zelf een opluchting. “Vooral voor ons personeel vonden we het een ontgoocheling. Wij kregen de voorbije ­weken zoveel haatmails en negatieve commentaar op sociale media dat het voor ons niet leuk meer was.” Vooral Charlotte had het daar moeilijk mee. “We zijn ook wel wat negatief in beeld gebracht. Zo was er die keer dat het leek dat we gingen spioneren bij Bo en Emily van Het Vijfde Element, terwijl we gewoon braafjes melk wilden lenen.”

Toch houden de dames vooral positieve herinneringen aan hun deelname over. “Het is afkicken nu en we missen elkaar superhard, want we waren altijd ­samen. Eén keer hebben we heel hard ruzie gehad in de auto, maar dat is gelukkig niet gefilmd. Voor de rest hebben we gedurende de hele periode heel goed samengewerkt, en we ­denken er nu zelfs aan om toch samen een zaak te beginnen. We moeten gewoon nog eens nadenken hoe we dat gaan aanpakken.”

Deze drie duo’s strijden om de eindzege. Foto: vtm

Laure is alvast van plan haar mooiste kleren aan te trekken om naar de finale in Blankenberge te gaan begin mei. “We hopen dat Table’O wint, ondanks hun dutskespositie. Het is ondankbaar om op een minderwaardige plaats aan de finale te moeten beginnen, maar Mitchell en ­Daniela zijn het meest oprecht. Ook zij worden negatiever in beeld gebracht dan de anderen, dus gunnen we het hen superhard.”