Motorrijder kritiek na klap op gevaarlijke steenweg

Grimbergen / Boortmeerbeek - Een motorrijder uit Grimbergen is donderdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek. Het ongeval gebeurde toen de bestuurster van een wagen rechtsomkeer maakte aan een file.

Urenlang was de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek, tussen de Kallebeekstraat en de Bieststraat, donderdag afgesloten wegens een zwaar verkeersongeval. Daarbij raakte een 50-jarige motorrijder uit Grimbergen levensgevaarlijk gewond. Een mug-team verleende het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen, waarna de man onder begeleiding van de politie met een ziekenwagen in allerijl werd overgebracht naar UZ Gasthuisberg in Leuven. Chirurgen waren de hele avond in de weer om het leven van het slachtoffer te redden. Naar verluidt verloor de motorrijder een been.