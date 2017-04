Als de nood hoog is, is er Eden Hazard. Met twee goals tegen Manchester City zette de nummer tien van Chelsea zijn ploeg weer keurig op titelkoers. Voor de lokroep van Real Madrid blijft hij doof. Hazard plaatst voetbal- en familiegeluk op 1. In Madrid heeft hij vooral veel te verliezen.

Zelfs een ondeugende vraag over “het -leven in Spanje” kon zijn goede luim niet verpesten. “Wil je mij in de merde brengen of zo?”, antwoordde Hazard met een kwinkslag. Om vervolgens rustig uit te leggen ...