Betrapt met drugs? Onmiddellijk betalen met kaartlezer

Absolute nultolerantie. En onmiddellijke minnelijke schikkingen. Dat worden de codewoorden komende zomer op de Vlaamse muziekfestivals. “Op elk festival zullen agenten blowers en snuivers met betaalautomaat en overschrijvingsformulieren te lijf gaan”, zegt magistraat Bruno Coppin van het parket in Limburg. De provincie, die al jaren worstelt met veel drugsgebruik op jonge leeftijd, neemt het voortouw.

Stel: je besluit naar Pukkelpop te trekken met zeven gram cannabis in je binnenzak maar je wordt betrapt door een agent. Dan zal, in tegenstelling tot vroeger, de afrekening meteen volgen. Met name: 75 euro. Heb je cocaïne, lsd, xtc of amfetamines op zak, dan kan de boete ­oplopen tot 600 euro. “Die boete is ­onmiddellijk te betalen met een kaart­lezer. Je kan ook kiezen om een overschrijvingsformulier in te vullen”, ­verduidelijkt Bruno Coppin van het Limburgse parket. “Gaat het om meer dan ­gebruikershoeveelheden, dan word je ­uiteraard opgepakt.”

Lik-op-stuk

De absolute nultolerantie zal gelden op alle grote festivals op Limburgs grond­gebied, van Daydream in Lommel dit weekend tot Extrema Outdoor of Pukkelpop. “Maar ook op carnavalsstoeten of grote dorpsfuiven willen we als gerecht overgaan tot een onmiddellijke minnelijke schikking.”

Politie en parket willen met de strenge maatregelen voortborduren op een succesvol proefproject afgelopen zomer. “Het valt niet te ontkennen dat er in het Limburgse in bepaalde milieus een drugsprobleem is”, zegt Coppin. “En dus zullen op alle Limburgse festivals agenten patrouilleren. We willen absoluut vermijden dat jongeren in de sfeer van een zomerfestival beginnen te experimenteren met drugs. En dus is een lik-op-stukbeleid volgens ons de beste optie.”

Wanneer overtreders weigeren te betalen, volgt een dagvaarding en een passage bij de correctionele rechter. Het systeem werd vorig jaar een eerste keer getest op vijf grote Limburgse evenementen. Dat leidde in 2016 tot 269 onmiddellijke ­inningen en 27 dagvaardingen.

Rest van Vlaanderen volgt

Andere festivals buiten Limburg zijn het plan met kaartlezers genegen. “Als alles volgens plan verloopt, zal je ook op Rock Werchter agenten zien die betrapte drugsgebruikers aan de kassa doen betalen met een kaartlezer”, zegt Stephanie Vanthienen van het Leuvense parket. Het experiment afgelopen zomer met overschrijvingsformulieren bleek net als in Limburg een succes en wordt dus uitgebreid. “Uiteraard zullen er ook drugshonden aan de ingang opduiken”, zegt burgemeester Dirk Claes (CD&V).

Ook bij Tomorrowland vielen gisteren gelijkaardige geluiden te horen. Drugs­gebruikers krijgen er net als de voorbije jaren de kans hun drugs aan de ingang in een container te droppen. Worden ze toch betrapt, volgt onmiddellijk een boete. En een rechte lijn richting de uitgang, klinkt het. “Ons antidrugsbeleid blijft minstens even streng”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. Het codewoord dat, in theorie toch, altijd terugkeert: nultolerantie.

Globaal cijfermateriaal over drugscontroles op Rock Werchter, Pukkelpop, Graspop, Dour Festival, Tomorrowland, Reggae Geel en Marktrock blijkt moeilijk te vinden. In de periode 2012-2015 ­bijvoorbeeld werden er 949 processen-verbaal opgesteld, leren parlementaire vragen, weliswaar hoofdzakelijk op ­Tomorrowland en Dour. Onderzoek leert dat cannabis ook vorig jaar de kroon bleef spannen, al zijn de harddrugs almaar makkelijker te verkrijgen op zomerfestivals. “Vorig jaar moesten meerdere harddruggebruikers op Tomorrowland nog urenlang op ijs gelegd worden om weer onder de levenden te komen”, zegt een hoge veiligheidsbron. “Maar over zulke excessen wordt doorgaans iets minder vlot gecommuniceerd.”