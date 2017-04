“Romelu Lukaku is 100 miljoen waard”

In een interview met het toonaangevende voetbalmaandblad ‘Four Four Two’ doet bondscoach Roberto Martinez een opvallende uitspraak over Romelu Lukaku. “Rom is het dubbele of het driedubbele waard van de originele transfersom die Everton voor hem betaalde.”

Foto: Photo News

Dat bedrag is 28 miljoen pond of 32,7 miljoen euro aan de huidige koers. Maal drie kom je dan op een waarde van 100 miljoen euro. Het was Martinez zelf die Lukaku in 2014 bij Chelsea weghaalde. In het seizoen 2013-2014 speelde Lukaku al op uitleenbasis bij The Toffees.

“Toch is hij niet noodzakelijk mijn beste transfer ooit”, zegt Martinez in het interview. “Ik haalde ook Victor Moses (nu bij Chelsea) bij Wigan en Ashley Williams (kapitein van Wales) bij Swansea. Maar natuurlijk was Romelu anders. We braken alle bestaande clubregels door hem te halen. Maar dat deden we omdat we wisten dat hij veel meer geld waard zou worden. We wisten dat hij de speler ging worden die hij nu is.”

Martinez herhaalt ook dat hij denkt dat hij met België wereldkampioen kan worden. “Ik zie vergelijkingen met Spanje. Daar was ook veel talent, maar tot je het eerste tornooi wint, is het heel moeilijk. In België heeft nog nooit een generatie een tornooi gewonnen. Die knowhow bestaat niet, het is dus oneerlijk zoveel druk op deze generatie te leggen. We moeten vooral een manier vinden om wedstrijden te winnen als we slecht spelen.”

Na de draws tegen Griekenland en Rusland zakt België overigens verder weg op de FIFA-ranking. De Rode Duivels zijn nu ­zevende en wisselen van plaats met Colombia, dat van zeven naar vijf stijgt. Brazilië, dat zich als eerste land plaatse voor het WK, is de nieuwe nummer één.