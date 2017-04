Hij stak zijn vriendin 11 keer en zei tegen zijn dochter dat het bloed op de muur ketchup was. Nu kent hij zijn straf

Drie kindjes lagen er te slapen op de eerste verdieping van hun huis, toen de stoppen bij de 27-jarige soldaat Jay Nava doorsloegen. De zoveelste agressieve aanval van de twintiger zou deze keer desastreuze gevolgen hebben voor zijn vriendin Natasha Wake. De Britse rechters hebben nu hun verdict uitgesproken voor de moord op de 26-jarige uit Bournemouth. Dat melden verschillende Britse media.

Het was niet de eerste keer dat de soldaat zijn agressieve inborst op Natasha uitwerkte. “Hij sloeg haar een keer vlak voor zijn oma. En één keer vlak voor een vriendin van haar”, zo vertelde haar mama aan Bournemouth Echo. “We waren allemaal gechoqueerd en wisten niet hoe we moesten reageren. Het was haar keuze, maar we telden allemaal of tot het moment waarop zij zou weggaan bij Jay.”

Alles voor hun kindjes

Maar toch bleven ze samen. “Natasha wou het beste voor hun kindjes. Ze wilde hen gelukkig groot zien worden. Samen, als een familie, als een gezinnetje. Maar die kans heeft hij haar ontnomen. Waar ze bang voor was, is uiteindelijk uitgekomen”, aldus haar moeder.

Natasha leefde continu op haar hoede. Ze probeerde Jay nooit kwaad te maken, maar toen hij enkele dagen vakantie had en thuis was, kon de 26-jarige vrouw zich niet meer inhouden. Ze had geruchten gehoord waarmee ze hem absoluut wou confronteren. Nadat ze haar dochters te slapen had gelegd, ging ze naar beneden naar de keuken om verhaal te halen bij de 27-jarige soldaat.

Misbruik en moord

“Is het waar dat er een politieonderzoek naar jou loopt? Heb jij echt een andere vrouw seksueel misbruikt?” vroeg ze hem verontwaardigd. Maar Jay antwoordde niet. In plaats daarvan kookte hij van woede en liep hij naar de keukenkast. Hij rukte de schuif open en nam een groot keukenmes. Woest stak hij zijn vriendin neer met 11 messteken.

Hij stopte pas toen hun zesjarig dochtertje in de keuken verscheen, omdat ze bang was geworden van al het lawaai beneden. Daar zag ze haar pap met bloed op zijn kleren en rode vlekken op de muren. Het mes lag op zijn broek en Natasha lag dood aan zijn voeten met een deken over haar. “Je hoeft niet bang te zijn, dat is maar ketchup”, zou hij gezegd hebben, alvorens haar terug naar bed te sturen en de deur vast te draaien.

Een dag later belde hij zijn moeder in Australië om te bekennen wat hij deed. Zij belde de politie. Die vond hem net op tijd, terwijl hij zich aan het klaarmaken was om zichzelf op te hangen aan een hoge boom in de Harley Gardens vlakbij hun huis in Bournemouth. Hij werd meteen overgebracht naar de gevangenis.

Maximumstraf

“Het was een woeste en agressieve aanval. Zinloos en wellicht gewoon om haar het zwijgen op te leggen”, vond de rechter die zijn dossier onder de loep nam. “Haar familie was bang van je, zij was bang van je. Er sliepen drie kinderen boven en eentje zag zelfs wat je gedaan had. Je hebt geen minuut gedacht aan iemand anders dan jezelf.”

De rechter heeft woensdag een beslissing genomen: Jay Nava krijgt een levenslange celstraf. Dat betekent dat hij minimum 21 jaar in de gevangenis moet boeten voor zijn daden.

“Ons verdriet zal nooit meer weggaan”

Haar vader toont meer berouw dan Jay zelf, ook al is hij de dader niet. “Ik zal mezelf altijd voor de kop blijven stoten. Ik had het nog zo tegen mezelf gezegd: van zodra Natasha het uitmaakt met Jay verhuis ik naar Bournemouth om haar te helpen, haar te steunen, haar te beschermen. Ik deed dat niet op tijd en nu ben ik haar kwijt.”

“Ik kan nog altijd niet geloven dat we onze dochter kwijt zijn. Ik zal haar glimlach missen. Natasha was prachtig, zowel vanbinnen als vanbuiten. Vanaf nu zal er altijd verdriet zijn in ons leven”, zegt haar moeder Shelley Powell na afloop van de rechtszaak tegen Bournemouth Echo. “Hij heeft mijn familie afgepakt in één vlaag van zinloze woede. Dat vergeven we hem nooit.”