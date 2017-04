Vlaams meisje kritiek door meningitis op Italië-reis

Een Vlaamse school heeft de Italië-reis moeten afbreken ­nadat bij een 18-jarige leerlinge ­meningitis werd vastgesteld. Het meisje is woensdagnacht opgenomen in het ziekenhuis, waar ze moest worden ­gereanimeerd. Ze is nog steeds in kritieke toestand.

De school was sinds 28 maart met zo’n zestig leerlingen een rondreis aan het maken die van Zuid- en Centraal-Italië via Umbrië naar een aantal Toscaanse dorpen leidde. In Assisi, zo’n honderd kilometer ten zuidoosten van Firenze, ging het woensdagnacht fout. Kort nadat de groep in het hotel was aangekomen, kreeg een 18-jarige leerlinge onverwacht erg hoge koorts en hevige hoofdpijn. Een dokter werd erbij gehaald, die de situatie zo ernstig ­inschatte dat het meisje meteen naar het Ospedale di Perugia werd overgebracht.

Nadat haar toestand in de loop van de nacht nog verergerde en ze gisterochtend zelfs moest worden gereanimeerd, kon een diagnose worden vastgesteld: de leerlinge bleek besmet met de ­bacterie meningokok, die hersenvliesontsteking veroorzaakt. Of het om meningokokken van de groep B of C gaat, is nog niet duidelijk, maar dokter Franco Baldelli, directeur van de ­afdeling Infectieziekten van het ziekenhuis, bevestigde aan lokale media dat het gaat om “een ­meningokok die in amper een paar uur tijd de dood tot gevolg kan hebben”.

Een verpleegster die het meisje mee behandelt, kon gisteravond ook ­bevestigen dat haar situatie nog steeds “kritiek” is. Uit voorzorg zijn alle leden van de groep, zowel leerlingen, leerkrachten als de buschauffeurs, dan ook preventief behandeld voor hun terugkeer naar België. De ouders van het meisje zijn onderweg naar Italië.

Het is overigens niet voor het eerst dat een Vlaamse scholier tijdens een Italië-reis met ­meningitis besmet raakt. Vorig jaar rond deze tijd keerde een 17-jarig meisje uit Hamont met de ­levensgevaarlijke bacterie terug van een Romereis.