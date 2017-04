CLUBNIEUWS. Club Brugge aast op Standard-doelwit van KV Mechelen, Genk lonkt naar Lierse-speler

Club Brugge blijft aan de toekomst denken en wil zich achterin wapenen tegen een vertrek van Engels. Daarom mengt het zich in de strijd om belofte-international Jordi Vanlerberghe van KV Mechelen, die al kan rekenen op (verregaande) interesse van Standard. Racing Genk wil een inspanning doen Manuel Benson weg te halen bij Lierse. Zulte Waregem en Charleroi hebben dan weer blessurezorgen. Het clubnieuws van de dag.

Club Brugge aast op Vanlerberghe



CLUB BRUGGE Het haalde met Acolatse al een potentiële vervanger voor Izquierdo en wil zich ook wapenen tegen een vertrek van Engels. Daardoor kwam het uit bij Jordi Vanlerberghe (20) van KV Mechelen. De belofte-international kon in januari al naar Standard, dat hem in een ruil met Ryan Mmaee wou betrekken maar afgeschrikt werd door de prijs. Nu springt Club volop mee in de dans. Vanlerberghe kende dit seizoen pech met blessures, maar is sinds de winterstop basisspeler. Dat hij Belg is en ook op het middenveld kan spelen, ziet blauw-zwart als extra troeven.(jve, bfa, thst)

Zulte Waregem mist Bossut en Gueye

ZULTE WAREGEM Nog geen Sammy Bossut vanavond in Oostende bij Zulte Waregem. De held van de bekerfinale ondervindt nog te veel last aan de buikspieren zodat voor de tweede opeenvolgende week Kenny Steppe in doel staat. Babacar Gueye ­incasseerde tegen Anderlecht een tik tegen de knie en ondervindt hinder aan de mediale band. Hij is evenmin inzetbaar. Zowel Bossut als Gueye moeten wel fit geraken voor de komst van Club Brugge op paasmaandag. Die match zal nog iets te vroeg komen voor Davy De fauw, maar de rechtsachter deed gisteren voor het eerst weer alles mee op training en mag binnen veertien dagen verwacht worden. (kv)



Harbaoui mist al zeker Club Brugge



CHARLEROI Brute pech voor Charleroi, het moet aanvaller Hamdi Harbaoui missen voor de wedstrijd tegen Club Brugge zaterdag. De Tunesische aanvaller heeft last aan de knie na een trap in de wedstrijd tegen Oostende, en traint al de hele week niet mee. De ernst van de blessure is niet meteen duidelijk, al houdt Charleroi rekening met een afwezigheid van enkele weken. Gelukkig kan Felice Mazzu opnieuw een beroep doen op zijn andere aanvaller, David Pollet. Die miste de wedstrijd tegen Oostende nog door een blessure. Voorin wordt Pollet wellicht gekoppeld aan de jonge Ivoriaan Chris Bedia.

Charleroi recupereert tegen Club Brugge wel Damien Marcq, die terugkeert uit schorsing. (bvv)



Genk voert forcing voor Manuel Benson van Lierse



KRC GENK Racing Genk wil een inspanning doen Manuel Benson weg te halen bij Lierse. De 20-jarige flankaanvaller heeft nog een contract van een jaar en kan op het Lisp een contractverlenging aan aantrekkelijke voorwaarden tekenen. Maar er is heel wat belangstelling in binnen- en buitenland voor de ­revelatie die tegen Standard met een prachtig afstandsschot scoorde. Genk hoopt de concurrentie voor te zijn door Benson en Lierse nu al een ­riante aanbieding te doen. Bij Genk kan Benson zich verder ontwikkelen en naar het voorbeeld van Leon Bailey een ­grote transfer naar het buitenland maken. Mogelijk valt ­Lierse over de streep te trekken met een flink deel op de doorverkoopwaarde.

Siebe Schrijvers (heupletsel) werkte gisteren een individueel programma af. Roeselare komt voor hem dus wellicht te vroeg. (rco ,bla)

Union-goalgetter Rajsel gevolgd door Mechelen, Charleroi, Oostende en STVV

UNION Nicolas Rajsel (23), de topschutter van tweedeklasser Union, heeft zijn club laten weten dat hij deze zomer zijn kans zal gaan in eerste klasse. De Fransman wil zijn contract dat in 2018 afloopt niet verlengen, want na drie seizoenen met respectievelijk 11, 12 en 10 goals vindt hij het tijd voor een stap hogerop. Vorig weekend scoorde hij in Play-off 2 nog tegen KV Mechelen. Aan interesse geen gebrek. Rajsel is opgeleid bij het Franse PSG en staat in België op de lijst van KV Mechelen, Charleroi, Oostende en Sint-Truiden.

Zijn prijs is betaalbaar. Union wil uiteraard het maximum, maar algemeen wordt zo’n 300.000 euro (eventueel met percentages op doorverkoop) als richtprijs genomen. Met zijn 1.78 meter is Rajsel geen targetspits. Hij komt het best tot zijn recht als rechtsvoetige flankspeler, maar kan ook uit de voeten als tweede aanvaller.(jug)

Neto stap dichter bij wederoptreden

AA GENT Renato Neto werkt naarstig aan zijn revalidatie na de meniscusoperatie, die hij begin vorige maand onderging. Toen werd zijn knie bij een kijkoperatie gepoetst. Nu is de Braziliaan alweer volop gefocust op zijn wederoptreden en gisteren kon de middenvelder een nieuwe stap zetten in zijn revalidatie. Op Instagram plaatste Neto een foto waaruit blijkt dat hij nu ook weer outdoor aan het trainen is. Zo kunnen de Buffalo-fans blijven hopen om de sterkhouder nog voor het einde van Play-off 1 weer in actie te zien. (ssg)

KV OOSTENDE KV Oostende heeft te veel keepers in zijn A-kern. Ovono (Kortrijk?) mag vertrekken, maar ook Justin Verlinden zoekt in principe andere oorden op. De 20-jarige zoon van gewezen Club Brugge-doelman Dany Verlinden speelde bij Oostende vooral bij de beloften. Nu is hij in beeld bij FC Knokke, dat aan de leiding staat in de tweede amateurliga. Dimata ondervindt geen last meer aan de adductoren en staat zeker aan de aftrap tegen Zulte Waregem. Milic (sleutelbeen) traint al mee, maar hij is nog niet speelklaar. (jug, rpo)

LOKEREN De scan wees uit dat de mediale band van Ari Skulason (knie) geraakt werd, waardoor de linksachter dit weekend niet speelklaar is. Volgende week maandag staat er nog een echo gepland. Mario Ticinovic (hamstrings) mocht gisteren al lopen, maar het is nog wachten op de resultaten van de scan. Barry Boubacar Copa (kuit) is ook twijfelachtig voor dit weekend. Terki, Ninaj en Monsecour ondervonden geen reactie en zijn fit. (whb)

STVV Kotysch bleef hinder ondervinden aan de hamstrings. Pas vandaag wordt duidelijk of hij kan aantreden tegen Standard. Janssens hervatte de groepstraining maar de match op Sclessin komt te vroeg. (gus)

WAASLAND-BEVEREN Francois Marquet trainde gisteren voorlopig nog individueel en is twijfelachtig voor dit weekend. Jens Cools sloot gisteren opnieuw aan bij de groep en is speelklaar. Floriano Vanzo ging opnieuw aan het lopen. Vandaag ondergaat Senne Van Dooren een MRI-scan om de ernst van zijn enkelblessure te kunnen inschatten. (whb)