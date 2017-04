Boonen: “Ik hoop dat Roger De Vlaeminck er zondag ook is”

Tom Boonen en Roger De Vlaeminck zijn met vier zeges in Parijs-Roubaix gedeeld recordhouder. Boonen kan zondag alleenheerser worden. Toch duurde het gisteren meer dan twintig minuten vooraleer een journalist, dan nog een Waalse, op de persconferentie de onvermijdelijke vraag durfde te stellen.

Of Boonen al gedacht heeft aan Roger De Vlaeminck? “Neen. Echt niet. Ik heb altijd gezegd dat ik pas naar mijn palmares zal kijken wanneer ik gestopt ben. We moeten nog even wachten dus. Ik hoop wel dat hij zondag op de piste aanwezig zal zijn.”