Trump vuurt kruisraketten af op Syrische luchtmachtbasis na dodelijke gifgasaanval

De Verenigde Staten hebben een militaire aanval uitgevoerd tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Dat melden de Amerikaanse media op gezag van het leger. Het gaat om de eerste rechtstreekse aanval van de VS tegen het regime van de president sinds het begin van de burgeroorlog zes jaar geleden. volgens de gouverneur van de Syrische provincie Homs zijn er doden gevallen.

De VS vuurden meer dan vijftig “Tomahawk”-raketten af vanop oorlogsschepen op de Middellandse Zee op de Syrische luchtmachtbasis van Shayrat, van waaruit de gifgasaanval van dinsdag zou zijn uitgevoerd. Die basis is gelinkt aan het Syrische programma van chemische wapens, en rechtstreeks gelinkt aan de vreselijke gebeurtenissen van dinsdag, aldus Amerikaanse functionarissen.

Here's video from the #Tomahawk launches against #Syria. For more on the story, visit https://t.co/2GprTQGGjs. pic.twitter.com/kB3gbBy4ma — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 7 april 2017

“Dinsdag voerde dictator Bashar al-Assad een vreselijke aanval met chemische wapens uit tegen onschuldige burgers. Door een dodelijk zenuwgas te gebruiken, heeft Assad hulpeloze mannen, vrouwen en kinderen verstikt”, aldus president Trump in een toespraak. De aanval in Syrië noemt hij vitaal voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. De president roept de “geciviliseerde landen” op om de VS te vervoegen “om een einde te maken aan de slachtingen en het bloedvergieten in Syrië”.

“Jarenlang hebben de VS geprobeerd om het gedrag van Assad te veranderen, maar die pogingen faalden en faalden op een zeer dramatische manier”, aldus de president nog. “Het resultaat is de vluchtelingencrisis die erger wordt en een verdere destabilisatie die de VS en hun bondgenoten bedreigt.” De Verenigde Staten hebben steeds gestreefd naar een politieke oplossing in Syrië. Ze leiden de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) in Syrië en Irak, die luchtaanvallen uitvoert tegen ISIS-doelwitten, maar het is de eerste keer dat de VS een gerichte aanval uitvoerde tegen het regime.

Rusland op de hoogte

De Syrische president Bashar al-Assad. Foto: REUTERS

President Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson hadden eerder op de dag aangekondigd dat militaire acties tegen het regime niet uitgesloten waren. Het regime heeft steeds zijn betrokkenheid bij de aanval ontkend.

De Verenigde Staten hadden verschillende landen, waaronder Rusland, op de hoogte gebracht van de raketaanval, zo meldt het Pentagon. De VS hebben Rusland wel niet om toestemming gevraagd, benadrukt minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Donderdag waarschuwde de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties de Verenigde Staten nog voor een militaire operatie in Syrië.

“De Russen werden op voorhand ingelicht” over de aanval, via de speciale communicatielijn die werd ingesteld tussen de Amerikaanse en Russische militairen om incidenten in Syrië te vermijden, aldus Pentagon-woordvoerder Jeff Davis. Er zijn donderdag “verschillende conversaties” geweest.

Buitenlandminister Tillerson heeft vanuit het ‘Winter White House’ in Mar-a-Lago Rusland er donderdag nog van beschuldigd zijn verantwoordelijkheden niet te hebben nagekomen. Daarnaast benadrukt Tillerson dat de VS met Rusland geen afspraken hebben gemaakt over de aanval, of aan Rusland goedkeuring hebben gevraagd.

“Amerikaanse agressie”

De Syrische staatstelevisie spreekt van een “Amerikaanse agressie” tegen de militaire basis.

De Syrische oppositie heeft de Amerikaanse aanval op een luchtmachtbasis in Syrië enthousiast onthaald. De aanval is een “zeer belangrijke reactie” van de VS. “Die moet het begin inluiden van het tijdperk waarin men aan het Syrische regime duidelijk maakt dat het niet ongestraft kan blijven”, aldus Ahmed Ramadan van de Syrische Nationale Coalitie (SNC).

De aanval van de VS verzwakt de mogelijkheden van president Bashar al-Assad om aanvallen uit te voeren, aldus Ramadan, die toevoegt dat de oppositie “hoopt dat de aanvallen worden voortgezet”.

Foto: AP

Foto: DigitalGlobe

Foto: AP