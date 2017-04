Harteloze inbrekers verdrinken puppy in bad nadat ze huis leegroofden

Toen Susan zondagnamiddag thuiskwam, merkte ze dat er ingebroken was. Haar laptop, iPad, identiteitskaart en allergiepilletjes waren verdwenen. Maar wat haar het meest verontrustte was dat ze niet begroet werd door haar zeven maanden oude puppy Benji.

Meteen nadat Susan Walker thuiskwam in haar huis in het Britse Great Yarmouth en merkte dat er iets mis was, verwittigde ze haar broer en echtgenoot Mark Phillips. Het was haar broer die Benji’s dode lijfje ontdekte in het bad, nadat hij de badkamerdeur had moeten inbeuken. “Dat beeld zal me voor de rest van mijn leven achtervolgen”, vertelt de man aan de Britse krant The Mirror.

“Ik ga die badkamer nooit meer kunnen binnengaan”, vertelt Susan zelf. “Benji was heel speels en een deel van de familie. Ik heb de kinderen niet verteld wat er gebeurd is. We hebben hen verteld dat hij vermist is en dat de politie ons helpt hem terug te vinden.”

“De gevangenis zou nog te goed zijn voor de mensen die dit gedaan hebben”, klinkt het nog. “Ik ben bang om alleen thuis te zijn nu en ik ben bang voor mijn kinderen.”

Een van de agenten, een man met bijna 30 jaar dienst, had Susan en haar man verteld dat hij nog nooit zoiets gezien had. Mark vertelde nog aan The Mirror dat nadat hij Benji dood in bad gezien had, “hij op de trap gaan zitten was en begon te huilen.”

De plaatselijke politie doet er alles aan de schuldigen te vinden