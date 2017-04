Vreemde taferelen tijdens wedstrijd PSV: “Gelieve het stadion te verlaten”

Donderdagavond verspeelde PSV tegen Twente dure punten in de titelrace. De wedstrijd werd in een halfleeg stadion afgewerkt, omdat de politie plots opriep om een deel van het stadion te ontruimen. “Gelieve het stadion te ontruimen. De wedstrijd gaat wel gewoon door”, zo riep de stadionspeaker af. Bijzonder vreemde taferelen, de Nederlandse politie hield een grootschalig drugsonderzoek.

“De politie is in supportersvak P in het stadion de Grolsch Veste van Twente bezig met een onderzoek in verband met mogelijke drugshandel. Daardoor is het bewuste vak nu gesloten. Bezoekers worden verzocht de andere uitgang te gebruiken. De wedstrijd gaat gewoon door”, liet de lokale politie weten via Twitter.

Daarna gingen de ordediensten onder meer met drugshonden op zoek naar drugs, maar volgens de politie was er ook een onderzoek aan de gang over intimidatie en geweld in en rond vak P. “We begrijpen dat het tijdstip van de actie veel vragen oproept, maar het momentum was cruciaal. Uit onderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstrijd.

De stadionspeaker maakte overigens wel een foutje. De politie had hem gevraagd om te roepen dat enkel de supporters in vak P het stadion moesten verlaten, maar in minuut 77 werd er omgeroepen dat iedereen het stadion moest verlaten...