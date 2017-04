Zonnig en warm weekend in aantocht, haal die barbecue maar weer boven

Brussel - We krijgen schitterend weer dit weekend, met temperaturen tot 20 graden op zondag. Ook zaterdag wordt het een aangename 17 graden. Het wordt overwegend droog lenteweer met hier en daar wat bewolking.

Vrijdagochtend begint hier en daar nog met brede opklaringen, maar later op de dag wordt het overal bewolkt, met misschien af en toe een streepje zon. Het blijft wel overwegend droog, bij maxima rond 12 graden aan zee en 14 graden in de rest van Vlaanderen. Vrijdagavond en -nacht blijft het bewolkt bij minima van 2 tot 7 graden. Zaterdag en vooral zondag genieten we van mooi lenteweer met veel zon en aangename temperaturen.

Zaterdag begint de dag nog met wat nevel en veel lage bewolking. In de loop van de voormiddag komen er dan meer opklaringen vanuit het westen. In het oosten en vooral in de Ardennen verdwijnt de bewolking maar moeizaam. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Zondag wordt de mooiste dag van het weekend, met veel zon en temperaturen tot 20 graden in de Kempen.

Maandag wordt minder mooi, met veel bewolking en kans op hier en daar wat gedruppel. De maxima schommelen tussen 12 graden aan de kust en 17 graden in Belgisch Lotharingen. De wind wordt matig en ruimt naar het noordwesten.

De rest van de week krijgen we eerder wisselvallig en bewolkt weer, met vooral woensdag en donderdag veel bewolking en buien. Het wordt ook gevoelig frisser, met temperaturen tussen 8 en 12 graden.