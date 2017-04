Eigenaar “snelste wagen ter wereld” loopt heel dom tegen de lamp

De politie is opgelucht: bij een doorsnee controle in België kon de snelste auto ter wereld in beslag genomen worden. De Toyota Supra met 1.600 pk (!) werd opgemerkt door de politie toen de bestuurder rondreed zonder nummerplaten. “Niet te geloven”, reageert de eigenaar van de wagen in La Capitale.

Het lijkt een wagen die zo uit een film als The Fast and the Furious komt. Een Toyota Supra MK4 uit 1993 die de voorbije jaren omgebouwd is tot de snelste bolide ter wereld. Om u een idee te geven: met 1.600 pk doet de wagen er slechts enkele seconden over om 300 kilometer per uur te halen. De wagen - goed 100.000 euro waard - is bekend tot over onze landsgrenzen, onder meer dankzij het Franse televisieprogramma V6 en enkele filmpjes op YouTube.

“We wisten dat die wagen bestond”, klinkt het bij politiezone Meuse-Hesbay. “Maar onlangs heeft een van onze agenten de auto betrapt tijdens een flagrante verkeersovertreding.” Het voertuig reed immers rond zonder nummerplaten. “De bestuurder weigerde tijdens zijn verhoor mee te werken en is weer naar huis gegaan.”

Donderdag viel de politie binnen bij de man en zijn familieleden voor huiszoekingen. Daarbij werd de Japanse wagen aangetroffen. Die werd meteen in beslag genomen en zal nu onderzocht worden door experts.”

Er zouden heel wat problemen zijn met de wagen, vernam La Capitale. Met de verzekering, met de registratie van de nummerplaten, met de technische keuring en met de voorschriften waar voertuigen aan moeten voldoen. De bestuurder zelf, een dertiger uit Verlaine, is ook opgepakt. “Hij heeft straatraces georganiseerd op de openbare weg zonder toelating”, klinkt het bij de politie. “Mensen remden speciaal zodat hij zijn snelheid kon demonstreren.”

“Het is niet te geloven wat nu gebeurt”, zegt Jimmy, de eigenaar van de wagen. “Ik heb al meer dan twee jaar niet met die wagen gereden. Hij staat hier achter een vitrine, gewoon om naar te kijken. Sinds ik in dat programma geweest ben, is de politie hier elke dag voorbijgekomen.” De man beweert dat de 1.600 pk van zijn wagen niet echt is. “Dat is montage en helemaal niet correct. Ze deden dat gewoon om het programma meer kijkers te doen halen.”

Volgens het parket riskeert Jimmy wel een veroordeling. Wordt vervolgd.