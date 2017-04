Vlak voor zijn dood werd haar zoontje (4) nog even wakker: “Ik zie je graag mama”. Bij het verhaal van deze moeder hou je het niet droog

Je wil het als ouder niet meemaken, je kind nog voor zijn vijfde verjaardag moeten afgeven. Voor Ruth Scully was dat echter exact wat er gebeurde. Haar zoontje Nolan leed aan terminale kanker, en haar getuigenis over zijn laatste dagen en uren gaat door merg en been.

De Britse Nolan Strong vocht al sinds november 2015 tegen een zeldzame kanker. Hij deed dat met veel moed en het optimisme eigen aan een jong kind. Zijn strijd tegen de kanker is echter niet het onderwerp van het hartverscheurende eerbetoon dat Ruth schreef voor haar zoontje. Het doel van Ruth was om te beschrijven “hoe mooi hij is. Hoe hij uit niets dan pure liefde bestond.”

“Toen ik Nolan voor de laatste keer naar het ziekenhuis bracht, wist ik dat er meer aan de hand was dan enkel een buikinfectie. Ik wist het, en vreemd genoeg, ik denk dat hij het ook wist. Hij had al dagenlang niets meer gegeten of gedronken en bleef maar overgeven.”

Op 1 februari kreeg Ruth te horen dat er geen hoop meer was voor haar zoontje tijdens een vergadering met het medische team dat Nolan verzorgde. “Toen zijn oncoloog sprak, zag ik de pure pijn in haar ogen.”

“Ze was altijd eerlijk geweest tegen ons en heef altijd aan onze zijde gevochten, maar zijn nieuwe CT-scan toonde grote tumors die tegen zijn luchtpijp en hart aandrukten, en dat binnen de vier weken na zijn operatie.”

De kanker bleef zich maar verspreiden en werd resistent tegen alle behandelingen die ze geprobeerd hadden. Er restte hen geen optie meer behalve het Nolan zo comfortabel mogelijk te maken.

Het is één ding om als ouder te horen te krijgen dat je kind weldra zal sterven, maar om het hem dan ook nog te moeten vertellen, dat is nog een heel ander gegeven.

Dat gesprek deelt Ruth in haar post op Facebook.

“Hij zat in ‘Mama’s Rode Stoel’ en keek YouTube op zijn tablet. Ik ben bij hem gaan zitten, bracht mijn hoofd bij het zijne en had het volgende gesprek met hem:

- Ik: “Poot (koosnaampje), het doet pijn om te ademen he?”

- Nolan: “Wel, ja.”

- Ik: “Je hebt veel pijn, niet jongen?”

- Nolan: (kijkt naar beneden) “Ja.”

- Ik: “Poot, dit kankergedoe is rot. Je hoeft niet meer te vechten.”

- Nolan: (in pure vreugde) “ECHT?! Maar ik zal het doen voor jou mama!”

- Ik: “Nee Poot! Is dat wat je al die tijd gedaan hebt? Gevochten voor mama?”

- Nolan: “Wel, duh!”

- Ik: “Nolan Ray, wat is mama’s taak?”

- Nolan: “Om mij veilig te houden” (Met een grote grijns)

- Ik: “Schat, dat kan ik hier niet meer doen. De enige manier om je veilig te houden is in de hemel” (Mijn hart brak)

- Nolan: “Dus dan ga ik gewoon naar de hemel en speel ik tot jij daar bent! Jij komt toch he?”

- Ik: “Absoluut, je raakt niet zo makkelijk van je mama af!”

- Nolan: “Dank je mamam! Ik ga spelen met Hunter en Brylee en Henry!”

“We wilden nog één nacht samen doorbrengen”

Nadat ze het document had getekend dat haar zoontje niet meer gereanimeerd zou mogen worden, werd alles in gereedheid gebracht om Nolan weer naar huis te brengen. “Maar toen hij wakker werd, legde hij zachtjes zijn hand in de mijne en zei: “Mama, het is oké, laat ons gewoon hier blijven.”

“Mijn vierjarige held probeerde alles zo makkelijk mogelijk te maken voor mij. Dus in de volgende 36 uur, tussen dutjes door, speelden we, keken we YouTube, schoten met Nerf Gun na Nerf Gun en lachten zoveel we konden.”

“Ongeveer een uur voor hij overleed, maakte hij zelfs een testament op.”

“We lagen samen in bed en hij tekende hoe hij zijn begrafenis wou, koos de mensen die zijn kist moesten dragen, wat hij wou dat mensen zouden dragen, wat hij ons zou nalaten en besloot zelfs dat hij herinnerd wou worden als - uiteraard - een politieagent.”

Die avond had Ruth haar laatste gesprek met haar zoon

“Ik vroeg Nolan of ik kon gaan douchen, omdat ik niet van zijn zijde mocht wijken en ik hem heel de tijd moest aanraken. Hij zei: ‘Oké mama, haal nonkel Chris om bij me te komen zitten en ik zal deze kant op draaien zodat ik je kan zien.”

“Ik stond aan de badkamerdeur, draaide me naar hem toe en zei dat ik meteen zou terugzijn. Hij lachte naar me en ik sloot de badkamerdeur. Ze zeiden me dat hij zijn ogen heeft gesloten op het moment dat de deur dicht ging en in een diepe slaap wegzakte.”

“Toen ik de badkamerdeur opende, stond zijn team rond zijn bed en iedereen keek me aan met tranen in zijn ogen. Ze zeiden: “Ruth, hij is diep in slaap. Hij voelt niks.” Zijn ademhaling ging enorm moeizaam, zijn rechterlong was geklapt en zijn zuurstofpeil was gedaald.”

“Ik rende en sprong in zijn bed, met mijn hand op de rechterkant van zijn gezicht.”

“Toen gebeurde een mirakel dat ik nooit zal vergeten”

“Mijn kleine engel ademde diep, opende zijn ogen, lachte me toe en zei “ik hou van je, mama” Hij werd wakker uit een coma om met een glimlach op zijn gezicht te zeggen dat hij van me hield. Mijn zoon is gestorven als een held. Hij bracht gemeenschappen samen, verschillende beroepen, maakte een verschil in het leven van mensen over de hele wereld.”