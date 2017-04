Anderlecht sluit opvallende overeenkomst, en daar is niet iedereen tevreden mee

Voetbalsupporters die ooit al een thuiswedstrijd van Anderlecht wilden bekijken, kennen het probleem van de mobiliteit rond het Constant Vanden Stockstadion. Anderlecht testte tijdens de thuiswedstrijden tegen Club Brugge en Standard al shuttlediensten uit, maar gaat in de Play-offs nog een stapje verder. Paars-wit gaat in zee met het alternatieve taxiplatform Uber.

De fans van Anderlecht kunnen, vanaf de eerste thuiswedstrijd nu zondag tegen KAA Gent, via de Uber App, beroep doen op de dienst om veilig afgezet en opgepikt te worden aan specifieke drop-off zones rond het Constant Vanden Stock stadion.

“Dit partnership met Uber biedt een oplossing aan het mobiliteitsprobleem, biedt ook een betere connectie aan met het openbaar vervoer en is bovendien de manier om dronkenschap achter het stuur te vermijden”, stelt Anderlecht op haar site. “We streven permanent naar verbeteringen in de fan beleving. Een vlotte mobiliteit is een belangrijke factor. Ik ben erg tevreden met dit akkoord. Uber biedt een alternatief aan fans om beter, vlotter en meer bewust het stadion te bereiken,” aldus voorzitter Roger Vanden Stock.

RSC Anderlecht is, na Manchester United, Rapid Viennna en LOSC, de vierde club in Europa waarmee Uber in zee gaat. De digitale oplossingen die Uber biedt inzake mobiliteit is inmiddels in 450 steden van toepassing.

Taxidiensten niet tevreden

De taxisector in Brussel reageert uiteraard allesbehalve tevreden op het besluit. “Dit is onaanvaardbaar”, zegt Pierre Steenberghen van taxifederatie GTL Taxi aan De Standaard. “Uber is nog steeds niet in orde en omzeilt de wetgeving. Het is straf dat een organisatie als RSC Anderlecht dan toch met hen in zee gaat.”

De taxifederatie zal het probleem dan ook aankaarten bij Pascal Smet, de Brussels minister van Mobiliteit.