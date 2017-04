Zijn Jolien en Herbert dan toch nog samen na 'Temptation Island'?

Als er één confontatie de gemoederen op sociale media beroerde tijdens de laatste aflevering van 'Temptation Island', dan was het wel die tussen Jolien en Herbert. Maar in een raadselachtige post op Instagram voedt Jolien de speculatie opnieuw: is er toch nog iets tussen hen?

De blondine post een foto van haar en Herbert uit de oude doos en heeft alleen maar lieve woorden voor hem: "Dat het beste jouw pad mag kruisen", schrijft ze. Maar over hun relatie blijft ze vaag: "Je bent/was niet enkel mijn partner maar ook mijn beste vriend, hoe dan ook zal ik er altijd voor u zijn!", voegt ze toe met een hartje.

De reactie van Herbert aan het laatste kampvuur op 'Temptation Island' maakte veel reacties los bij de kijkers op sociale media. Hij was razend op Jolien toen ze bekende dat ze met Karim gekust had, maar weigerde zich te verontschuldigen omdat hij seks had met Saartje. "Dat is mijn persoonlijkheid', vond hij, en Jolien mocht door het stof kruipen. Wat ze, tot onbegrip van Twitterend Vlaanderen, ook deed.

Kan iemand Jolien uit die zieke en verstikkende relatie halen aub #FreeJolien #TEMPTATIONISLAND — Emma De Smet (@EmmaDeSmet) April 5, 2017

Herbert kan voor mij de hoogste palmboom in #gringoquotesblijvenmeegaan #temptation — Sarah Lanckriet (@SarahLanckriet) 5 april 2017

Jolien heeft echter weinig oor voor de commentaren op Twitter. "Uiteindelijk komt alles goed", schrijft ze en ze roept in hashtags op om Hebert niet te haten of te veroordelen. "Mensen maken fouten, mensen vergeven". Mogen we daaruit afleiden dat het toch nog niet voorbij is tussen hen? Of is het 'complicated', zoals we vermoeden?

Eerder deed ook het gerucht de ronde dat Jolien en Herbert al getrouwd zouden zijn voor ze aan 'Temptation Island' deelnamen. Op oude foto's waren ze namelijk te zien met dezelfde ringen. In een filmpje van de Nederlandse blogster Shawn Mae gaf Herbert daar meer tekst en uitleg over: ze hadden die ringen inderdaad ooit samen gekocht als teken van hun liefde, maar trouwringen waren het niet. En die ringen hebben ze nu niet meer om...