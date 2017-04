Kan u zich deze nog herinneren? Tien legendarische fragmenten uit ‘The Sky is the Limit’

Vier seizoenen ‘The Sky is the Limit’. Dat was goed voor een lading wilde ideeën en gekke fratsen van een hele resem Vlaamse topondernemers. Bijna onbegonnen werk om daaruit enkele legendarische fragmenten te vissen. Daarom vroegen we aan programmamaker Peter Boeckx om zelf een selectie te maken van zijn meest memorabele en favoriete fragmenten. Hij koos vijf categorieën, met daarin telkens twee fragmenten.

1. Eten en drinken

In het eerste seizoen kon u kennis maken Harry een Olga, een koppel met een huis op een schiereiland in Herentals. Harry blijkt nogal fan te zijn van zijn weelderige tuin, maar ook van zijn Olga en ook zijn portie ontbijtspek. Goed voor de legendarische uitspraak: “Op één komt mijn gras, dan komt Olga en daarna mijn dagelijkse portie spek”.

Willy Naessens is een geboren zakenman en doet het liefst alle onderhandelingen zelf. Nadat hij er net in geslaagd is om een topdeal met een champagneboer binnen te rijven, wil hij het goede nieuws aan zijn Marie-Jeanne melden. En daarbij daarbij ging hij nogal enthousiast tekeer.

2. Auto’s en vliegtuigen

Tom en Danielle wonen op een immens landgoed in Turnhout. Dat te voet inspecteren, zou veel tijd in beslag nemen. Daarom neemt het tweetal geregeld de jeep om alle hoeken en kanten van het domein te verkennen. Hun favoriete ochtendritueel.

Het pronkstuk van de Limburgse ondernemer Jan Kriekels is ongetwijfeld zijn Greenforce-zonnewagen. En daar hoort uiteraard een testrit bij. Samen met Kirsten trok hij er op een regenachtige dag op uit om de zonnewagen te dopen. En die rit verliep niet helemaal zonder slag of stoot. Maar volgens Kriekels was het “een sierraad voor de geest”.

3. Stoute dromen van de ondernemers

Wie veel geld heeft, kan zijn stoutste dromen realiseren. En wie - net zoals Jan Kriekels - ook nog eens met zijn fantasie geen blijf weet, komt tot de meest gekke realisaties. Het beste bewijs: het beruchte vaginazwembad in zijn tuin. “Binnen de lippen is het altijd 25 tot 30 graden.”

Ook Phillip Cracco heeft een grote vijver in zijn tuin. Geen exemplaar met lippen, wel eentje met dure en exclusieve vissen. Maar wat heb je eraan als je de vissen amper ziet? Cracco kwam daarom op het idee om een tuinaquarium te bouwen. Een hele onderneming, maar wel met een uniek resultaat.

4. Toespraken en speeches

Philip Cracco deelt zijn ervaringen in de zakenwereld met een aula vol jonge toekomstige ondernemers. Tijdens zijn gastcollege suggereert hij prompt een nieuwe naam voor het programma: “What’s wrong with the sky is the limit?”.

Michel Van den Brande kreeg de opmerking van een Radio 2-presentator dat hij te snel praat en daardoor moeilijk te verstaan is. Nu hij steeds meer een publiek figuur is, wil hij daar iets aan doen. Op naar de logopedist!

5. De meest aangrijpende interviews

Marie-Anne De Nil nam in het bedrijf op een bepaald moment de plaats in van haar vader. “Hij was jaloers toen dat gebeurde”, vertelt De Nil. “Wij kwamen zo goed overeen. Maar ik ben boven zijn hoofd gegroeid ben, en dat heeft onze relatie kapot gemaakt.” Ze kreeg bovendien nooit appreciatie van haar vader. En daar heeft ze het nog steeds heel moeilijk mee.

Als ondernemer is hij een harde onderhandelaar, maar er is één onderwerp waarmee je het hart van Harry De Visscher in twee kan breken. Als voormalige eigenaar van een paintballzaak heeft hij het ver geschopt, maar dat heeft hij naar eigen zeggen te danken aan zijn moeder. “Ik denk elke dag aan haar. Ze heeft dag en nacht gewerkt, zodat wij niets tekort zouden komen”, vertelt Harry met tranen in zijn ogen.