Voormalig Engelse topspits onderging niertransplantatie

De gewezen Engelse topspits Andy Cole heeft een niertransplantatie ondergaan. Dat bevestigt Manchester United, de club waarvoor hij bijna honderd competitiedoelpunten maakte, vrijdag op de teamwebsite.

De 45-jarige Cole ging onder het mes in Manchester. Volgens ManU zal de voormalige international nu een rustperiode inlassen en legt hij zijn taak als ambassadeur van de club tijdelijk neer.

Cole droeg het shirt van de Mancunians tussen 1995 en 2001. Hij won in die periode vijf landstitels, de Champions League (in ‘99) en twee keer de FA Cup. De Engelsman speelde ook voor onder meer Newcastle, Blackburn, Fulham, Manchester City en Portsmouth. In vijftien interlands kwam de spits een keer tot scoren.

Cole is niet de eerste (ex)voetballer die een niertransplantatie moet ondergaan. Zo is er het voorbeeld van de Kroatische oud-international Ivan Klasnic (ex-Werder Bremen en Bolton) die in 2007 werd geopereerd.