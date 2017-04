Dag ijshoorntje, wordt dit de nieuwe trend?

Vergeet even ijsjes, donuts en milkshakes in alle kleuren van de regenboog: er is een nieuwe lekkernij in het land van de desserts. De nieuwe zoete zonde lijkt op bubbelplastic, smaakt naar een wafel en is heel fotogeniek.

De snack is gebaseerd op gai daan jai, een street food-gerecht uit Hongkong dat ontstond net na de Tweede Wereldoorlog en gemaakt werd van gebarsten eieren. De nieuwe versie duikt nu onder meer op in de Verenigde Staten, tot groot jolijt van (Aziatische) zoetekauwen. In plaats van de typische look van een Brusselse wafel, heeft de snack geen vierkanten patroon maar lijkt de structuur op die van bubbelplastic.



Een bericht gedeeld door New Territories NY (@newterritoriesny) op 6 Apr 2017 om 4:28 PDT

Een bericht gedeeld door Kamil Oprych (@oprychkamil) op 6 Apr 2017 om 12:58 PDT



In Washington zette Irvin Van Oordt, chef van restaurant Tiger Fork, de wafel op de kaart. Hij rolt de snack op, serveert met groene curry, kokoscrème, chocoladen stokjes, gekaramelliseerde geitenmelk en twee soorten hagelslag maar de combinatiemogelijkheden zijn eindeloos. Wat dacht je van een verse bol ijs als vulling of wat fruit?

Een bericht gedeeld door Tae (@rockytae) op 6 Apr 2017 om 10:16 PDT

Een bericht gedeeld door bubblewaffle.pl (@bubblewaffle_poznan) op 7 Apr 2017 om 2:09 PDT



Dat het resultaat er altijd picture perfect uitziet, is een understatement. Momenteel hebben de zogenaamde bubble waffles ook al hun intrede gemaakt in New York en Londen. Benieuwd wanneer we de caloriebom kunnen proeven in ons land...