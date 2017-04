Nederlandse oud-ref riskeert gevangenisstraf

Tegen de Nederlandse oud-scheidsrechter Dick Jol is vrijdag in de rechtbank in Den Haag negentig dagen gevangenisstraf geëist, waarvan 75 dagen voorwaardelijk, voor mishandeling en bedreiging. Ook is er 180 uur werkstraf geëist. Jol, die in 2001 de Champions League-finale floot, heeft al vijftien dagen in voorarrest gezeten.

Drie mensen hebben destijds aangifte gedaan tegen de voormalig voetbalscheidsrechter. De 61-jarige Jol zou eind november 2015 een buurman en zijn vriendin hebben mishandeld met een metalen steigerdeel van ruim anderhalve meter lang. Ook zou hij ze met de dood hebben bedreigd.

De twee reden met een scooter over de stoep. Jol werd daar heel boos over, omdat dat al vaker zou gebeurd zijn. “Als mijn dochtertje op dat moment naar buiten was gelopen, was ze er geweest”, vertelde hij de rechtbank. En, voegde hij toe: “Ze hadden al eerder mijn bejaarde buurvrouw bijna uit haar steunkousen gereden.”

Er werd die middag in november veel op z’n typisch Haags gescholden. Jol zou de jonge buurman met de staaf op zijn heup hebben geslagen en zijn vriendin op haar borstbeen. Zij moest naar het ziekenhuis. Beiden hebben geen blijvend letsel opgelopen. Eerder die dag was er nog een incident. Jol was met zijn broer Piet aan het schilderen bij een huis in Wassenaar. Ze kregen daar ruzie met de timmerman die ook aan het werk was. Toen de Brabantse timmerman de broers Jol uitschold voor ‘kuthagenezen’ werd Jol boos en ging hij - volgens de verklaring van de timmerman - “als een dolle stier met een hakbijl” achter hem aan.

Toen de timmerman uit de media vernam dat er aangifte was gedaan tegen Jol, besloot hij dat ook te doen. De slachtoffers waren niet aanwezig in de rechtbank. Wel werd een slachtofferverklaring van de vriendin van de buurman voorgelezen. Zij zegt nog altijd last te hebben van het voorval en ook bang te zijn om Jol tegen te komen. Jol verklaarde dat hij spijt heeft van hoe alles is gelopen. “Ik had de buurjongen niet moeten aanspreken. Ik had naar binnen moeten gaan en de wijkagent moeten bellen.” De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Dick Jol was tussen 1993 en 2001 actief op het hoogste niveau. Hij floot drie wedstrijden op het EK 2000 in België en Nederland en mocht in 2001 de Champions League-finale tussen Bayern München en Valencia (1-1, 5-4 pen.) in goede banen leiden.

(belga)