Deze vader plaatst zijn dochtertje in allerlei gevaarlijke situaties, en dat voor het goede doel

Anderhalf jaar is ze, de kleine Hannah Crowley, en als je naar de foto’s kijkt die haar vader van haar maakt, een ware durfal. Autorijden, spelen met messen in de keuken, een ladder beklimmen, Hannah doet het allemaal. Of zo lijkt het toch, want eigenlijk gaat het telkens om een knap staaltje Photoshop-werk dat papa Stephen gebruikt om aandacht te trekken voor beenmergdonatie.

Bij Hannah werd toen ze nauwelijks vier maanden oud was een zeldzame auto-immuunziekte vastgesteld. Ze lag in het ziekenhuis tot ze tien maanden oud was, waar ze chemotherapie kreeg en, na lang zoeken naar een geschikte donor, een beenmergtransplantatie.

“Omdat we zoveel van de normale dingen gemist hebben in het eerste jaar, nemen we heel veel foto’s nu we dingen kunnen doen in de buitenwereld”, aldus Stephen. “Het gaat veel beter met haar nu, zowel in als buiten het ziekenhuis, en heeft een geweldig gevoel voor humor gezien alles wat ze heeft meegemaakt.”

In eerste instantie zijn de foto’s gewoon een grapje van Stephen: “Ik werk als designer, dus ik dacht dat het wel leuk zou zijn om de familie ongerust te maken door zo’n kwetsbaar iemand in gevaarlijke situaties te plaatsen.”

Het meisje zelf is echter altijd in veilige handen, de gevaarlijke situaties worden steevast achteraf in Photoshop gecreëerd. “De meeste reacties zijn positief, met de zeldzame persoon die de grap niet ziet en zegt dat ik de kogel verdien.”

Nu de foto’s overal beginnen op te duiken, gebruikt Stephen ze als een kans om mensen aan te sporen om beenmergdonor te worden, want van de 27 miljoen geregistreerde donoren wereldwijd, waren er slechts drie geschikt voor Hannah. Uiteindelijk was het een anonieme Duitser die het Ierse meisje redde.

Wil je je registreren als mogelijke donor? Dat kan via deze website.