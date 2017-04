Einstein de jarige papegaai laat van zich horen met zijn indrukwekkende woordenschat

Einstein, de bekende papegaai uit Zoo Knoxville in de Amerikaanse staat Tennessee, is dinsdag dertig jaar geworden. Volgens de verzorgers van de dierentuin leek dat de perfecte aanleiding om eens de woordenschat van de slimme vogel in de picture te zetten. En dat die wel erg uitgebreid is, blijkt vrijwel meteen uit de grappige video die nadien op Vimeo terechtkwam.

De grappige conversatie tussen de grijze papegaai en zijn trainer Adam Patterson kon op een paar dagen tijd al tienduizenden kijkers plezieren. Het patroon is gedurende de vijf minuten durende video constant hetzelfde: de trainer stelt eerst een vraag, waarna Einstein telkenmale met een gepast antwoord voor de dag komt. Wanneer Patterson bijvoorbeeld vraagt of hij bekend is, laat het antwoord van de vogel weinig aan het toeval over: “Superstar!”. Ook woorden als “hello”, en “hi, sweetheart” zegt de papegaai zonder enige problemen.

Maar de papegaai heeft ook veel meer in zijn mars. Zo kan Einstein ook verschillende dierengeluiden perfect nabootsen, waaronder die van een wolf, kat en een hond. Een mooie beloning in de vorm van wat eten is een logisch gevolg.

Einstein kan minstens tweehonderd woorden uitspreken en weet er daarnaast ook nog zeventig op commando te zeggen. De pientere papegaai is een bekendheid geworden in 2006 nadat het de overwinning behaalde in de spelshow ‘Pet Star’.