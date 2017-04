Ploegmaat Carrasco gewelddadig overvallen in parkeergarage

Jorge Resurreccion, beter bekend als Koke, is donderdag het slachtoffer geworden van een gewapende overval in een parkeergarage in Madrid. Dat meldde de Madrileense politie vrijdag. De ploegmakker van Yannick Carrasco bij Atlético Madrid moest zijn peperdure horloge afstaan.

“Donderdagavond om 19u00 is Koke in een parkeergarage in de Chamberi-wijk bedreigd met een pistool”, deelde een woordvoerder van de politie mee. “Hij kreeg het pistool op zich gericht en werd verplicht zijn horloge (met een waarde van 70.000 euro) af te geven.” Koke diende een klacht in en de politie heeft ondertussen een onderzoek geopend naar de dader.