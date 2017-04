Koeman verrast na relletjes met Lukaku en Mirallas: “Ik zag het graag gebeuren”

Romelu Lukaku en Kevin Mirallas stonden in het middelpunt van de belangstelling na het gelijkspel tegen Manchester United, maar het was niet door hun sportieve prestatie. Lukaku ging in de clinch met een ploegmaat, terwijl Mirallas uiterst ontevreden reageerde tegenover Everton-coach Ronald Koeman na zijn vroegtijdige wissel. De Nederlander verraste echter op zijn persconferentie: “Ik zag dat graag gebeuren.”

“Eerlijk gezegd zag ik graag gebeuren. We waren in het verleden soms veel te braaf. Ik zie graag de passie en een reactie op het veld. Soms moet je kunnen roepen op het veld. Maar Lukaku en Williams hebben het al lang uitgepraat. Naast het veld kan je vrienden zijn, maar op het veld moet het soms luid gaan. Je moet alles doen om te kunnen winnen.”

Romelu Lukaku ging in de toegevoegde tijd van de wedstrijd tussen Manchester United en Everton stevig in de clinch met ploegmaat en verdediger Ashley Williams. Nadat die laatste rood had gepakt na handspel in de zestien, legde Zlatan Ibrahimovic vanop de stip de 1-1 eindstand vast. Lukaku was razend, er was een stevige woordenwisseling tussen de twee en Lukaku deed teken naar Williams dat hij moest zwijgen. Kevin Mirallas stond dan weer bijzonder hevig, vergat even de sportiviteit en werd vroegtijdig naar de kant gehaald. Hij deed een wegwerpgebaar richting coach Koeman.