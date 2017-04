Courtois: “Chelsea heeft Hazard nodig als ze voor titels en de Champions League willen gaan”

Chelsea lijkt met nog acht speeldagen te gaan goed op weg om de titel te pakken in de Engelse Premier League. Dat is deels te danken aan onze landgenoten Eden Hazard en Thibaut Courtois, die allebei in de belangstelling zouden staan van Real Madrid. Courtois wil alvast graag in Stamford Bridge blijven.

Chelsea heeft momenteel zeven voorsprong op eerste achtervolger Tottenham. Met nog maar acht wedstrijden te gaan, komt een zesde landstitel voor de Londense club stilletjes dichterbij. Thibaut Courtois en Eden Hazard, de twee Belgische goudhaantjes van het team, zouden daar allebei een aandeel in hebben. Intussen doen al enkele weken hardnekkige geruchten de ronde dat niet alleen Hazard, maar ook Courtois erg gegeerd zou zijn door Real Madrid. Courtois reageerde duidelijk: hij wil graag bij The Blues blijven spelen. “We zijn allebei heel gelukkig hier”, verklaarde hij tegenover Standard Sport. “Eden blijft daar zelf heel rustig onder. Hij weet dat hij belangrijk is voor Chelsea, net zoals ik dat weet.”

Goed voorteken

Courtois speelde deze week zijn honderste wedstrijd voor Chelsea tegen Manchester City. Chelsea won uiteindelijk met 2-1 dankzij twee goals van Hazard. “Eden is een fantastische speler en dat heeft hij opnieuw getoond. ”Als Chelsea volgend seizoen wil meedoen voor de titel en voor de Champions League, dan moeten ze hem houden”, aldus de doelman van de Rode Duivels. “Hij is één van de beste spelers ter wereld.”

De 26-jarige Hazard scoorde de 2-1 tegen City via de rebound na een gemiste penalty. Courtois hoopt dat dat een goed voorteken is. “Het leek heel erg op zijn rebound tegen Crystal Palace twee jaar geleden. Dat seizoen werden we kampioen, dus hopelijk is dat nu opnieuw het geval”, grapte Courtois. Hazard werd ook benoemd tot Man van de Match in de wedstrijd tegen City.