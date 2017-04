Hamdi Harbaoui niet beschikbaar tegen Club Brugge

Charleroi - Charleroi kan zaterdag (18u00) op het veld van Club Brugge op de tweede speeldag van Play-Off I niet rekenen op spits Hamdi Harbaoui. Dat hebben de Zebra’s vrijdag officieel bevestigd.

Harbaoui liep in de wedstrijd tegen KV Oostende (1-1) een knieverstuiking op en liet deze week de trainingen aan zich voorbijgaan. Het is voorlopig onduidelijk hoe lang de Tunesische aanvaller onbeschikbaar zal zijn. Charleroi kan in het Jan Breydelstadion wel opnieuw een beroep doen op topschutter David Pollet, die de partij tegen Oostende miste door een beenblessure. Coach Felice Mazzu kan ook rekenen op Damien Marcq die terugkeert na een schorsing.

(belga)