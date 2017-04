Zijn vriendinnetje deed alsof ze uit het leven stapte. De gevolgen waren niet te overzien

De 11-jarige Tysen Benz uit Marquette in de Amerikaanse staat Michigan is dinsdag overleden, nadat hij drie weken lang in coma had gelegen na een zelfmoordpoging. Het was een berichtje op sociale media dat hem aanzette tot die wanhoopsdaad. Het 13-jarige meisje waarop hij verliefd was, stuurde hem immers: “Oh ja, ik ga mezelf van kant maken.” Maar dat bleek “een mopje” te zijn.

De 11-jarige Tysen was stiekem verliefd op een meisje van 13 jaar. Hij had het haar verteld en sindsdien stuurden ze regelmatig berichtjes naar elkaar alsof ze in een echte relatie zaten. Vooral op Snapchat en Instagram zou de jongen heel actief met het meisje aan het converseren geweest zijn. Hij was niet meer van zijn gsm weg te krijgen. De band tussen de twee tieners werd steeds sterker en sterker.

Zelfmoord op sociale media

Maar toen ging het mis. Het meisje waar Tysen zo verliefd op was geworden, zou hem een vreemd berichtje hebben gestuurd op de avond van 14 maart. “Oh ja, ik ga mezelf van kant maken”, stond er te lezen. Even later postte een vriend van haar op zijn account een rouwbericht voor het meisje.

Tysen was ten einde raad en dacht dat zijn lief zelfmoord had gepleegd. De ontroostbare jongen trok zich terug in zijn kamer en was een hele avond heel zwijgzaam. Hij had er geen flauw idee dat zijn vriendinnetje gewoon thuis zat. Het berichtje was zogezegd bedoeld als “een grapje op sociale media” was.

Toen Tysens mama haar zoon wou gaan onderstoppen om “slaapwel” te zeggen, vond ze het levenloze lichaam. De jongen had zich opgehangen in zijn kamer uit verdriet. Helemaal in paniek haalde de moeder haar kind zo snel mogelijk naar beneden om hem te reanimeren, terwijl haar andere zonen, 10 en 14 jaar oud, de hulpdiensten belden.

Drie weken in coma

Uiteindelijk konden de ambulanciers de jongen stabiel genoeg krijgen om hem mee te nemen naar het lokale ziekenhuis van Marquette. Hij reageerde niet meer en de artsen besloten om hem te verhuizen naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Ann Arbor. Daar lag hij drie weken lang in coma. Dinsdag is de jongen dan toch overleden.

De familie en vrienden van de jongen zijn een crowdfundingsactie gestart. “Om deze student, atleet, broer, lachebek en vriend nooit te vergeten”, staat er te lezen. Ze zamelen onder andere geld in om de ziekenhuiskosten van de jongen te kunnen dekken. In drie dagen tijd hebben sympathisanten in het totaal al bijna 30.000 euro gestort.

“Wat bezielt haar?”

Zijn moeder eist nu dat het tienermeisje de verantwoordelijkheid opneemt voor haar daden. “Waarom doet ze alsof ze zelfmoord pleegt? Dat is de grote vraag! Haar acties hebben verschrikkelijke consequenties gehad voor mijn jongen. Ze moet snappen dat ze verantwoordelijk is voor elk berichtje dat ze stuurt, elke post op sociale media. Ook al lijkt dat soms zo ver te staan van het echte leven.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.