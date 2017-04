OVERZICHT. Dit weten we al over de aanslag in Zweden

Een vrachtwagen is vrijdagnamiddag ingereden op een mensenmassa in een bekende winkelstraat in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Daarbij vielen minstens drie doden en acht gewonden. De politie heeft nog geen arrestaties verricht, maar is wel een verdachte op het spoor. Het gaat om een man met een groene jas en grijze hoodie, die de metro ingevlucht zou zijn. De ordediensten houden momenteel een klopjacht op de man.

Herlees hier onze live verslaggeving over de vermoedelijke aanslag in Stockholm

Wat is er precies gebeurd?

Een vrachtwagen is rond 15 uur ingereden op een mensenmassa in Drottninggatan, een drukke winkelstraat in Stockholm. De vrachtwagen heeft voetgangers aangereden en is daarna in een filiaal van winkelketen Ahléns gereden. Daar vatte hij vuur. Winkelende mensen zijn daarop in paniek op de vlucht geslagen. Er zijn minstens drie doden en acht gewonden. Op verschillende beelden is te zien hoe enkele lichamen zijn afgedekt met dekens. Volgens de krant Aftonbladet zou er ook geschoten zijn aan metrostation Fridhemsplan, maar dat werd nog niet bevestigd. Het metroverkeer werd wel stilgelegd.

Daar gebeurde de aanslag Foto: rr

Gaat het om een aanslag?

De Zweedse premier Stefan Löfven laat weten dat alles wijst op een terroristische aanslag. De dader heeft de vrachtwagen van de Zweedse brouwer Sendrups vrijdagoochtend gestolen, meldt de eigenaar aan Aftonbladet. Dat deed hij terwijl een werknemer een levering aan het doen was bij een restaurant in de straat. De oorspronkelijke chauffeur is ongedeerd, maar verkeert in shock. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts.

Is de dader gevat?

Hoewel er op sociale media al snel beelden circuleerden van een arrestatie, ontkent de politie al iemand te hebben opgepakt. Later in de namiddag werd wel een foto van een verdachte verspreid. Het gaat om een man met een groene jas en grijze hoodie. (LEES HIER MEER)

Gaat het om een aanslag van ISIS?

Voorlopig heeft nog niemand de aanslag opgeëist, maar het lijkt op de modus operandi van terreurorganisatie ISIS.

Is dit de eerste keer in Stockholm?

In december 2010 gebeurde ook al een terreuraanslag in de buurt. Taimour Abdul Wahab, een Zweed die in Groot-Brittannië woonde, blies zichzelf op in een winkelstraat in Stockholm. Daarbij vielen twee gewonden. Hij wilde nog een autobom laten ontploffen, maar dat mislukte.

Kent Zweden het fenomeen van Syriëstrijders?

Vanuit het land zijn al ongeveer 300 jihadisten afgereisd naar Irak en Syrië. Een van hen is Osama Krayem. Hij wordt in verband gebracht met de aanslag in het Brusselse metrostation Maalbeek op 22 maart 2016.

