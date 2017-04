Vrijwilligerswerk is aanloop naar écht werk

Dagelijks steken duizenden vrijwilligers bij talrijke Limburgse organisaties de handen uit de mouwen. Een inzet die het hart van onze samenleving elke dag opnieuw zichtbaar maakt. Maar de omstandigheden veranderen, waardoor een juiste afstemming met het reguliere arbeidscircuit noodzakelijk is. Zeker als straks 100.000 Europese jongeren worden aangemoedigd om vrijwilligerswerk te gaan doen, is een strikt kader noodzakelijk.

“Vrijwilligerswerk moeten we koesteren omdat het onontbeerlijk is om het ‘samen leven’ elke dag weer vorm te geven,” zegt Filip Giraldo, departementshoofd PXL-Social Work. “Als hogeschool vinden we het belangrijk om dit te beklemtonen én te ondersteunen. Want ondanks het enthousiasme van velen, blijft de nood aan vrijwilligers groot en is het voor talrijke organisaties een uitdaging om hun vrijwilligersbestand op peil te houden én tegelijk rekening te houden met de beschikbaarheid en wensen van de vrijwilliger. Deze is in de wereld van vandaag immers mondiger en kieskeuriger geworden.”

PXL-Social Work wil helpen om het vrijwilligerswerk een hipper imago aan te meten én twijfelaars over de streep te trekken. “We vinden het niet alleen vanzelfsprekend dat onze studenten, toch wel de sociaal werkers van morgen, zich engageren in de samenleving”, aldus nog Giraldo. “We willen hen goesting doen krijgen en dat enthousiasme overdragen naar andere vrijwilligers. Bovendien proeven onze studenten op deze manier van het echte beroepsleven en zal de kloof tussen school en arbeidsplaats verkleinen.” PXL Social Work organiseerde vorige week nog het Salon van de Vrijwilliger, waar 50 organisaties zich konden presenteren om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Onderscheid

Eveneens om jongeren onbaatzuchtig te laten proeven van het werkveld én tegelijk een engagement voor de samenleving op te nemen, heeft Europa een beleidskader uitgewerkt voor het Europees Solidariteitskorps. Dat initiatief wil 100.000 jongeren onder de 30 jaar in Europa de kans geven om steun te verlenen aan niet-gouvernementele organisaties, plaatselijke overheidsinstanties of particuliere ondernemingen die betrokken zijn bij de bestrijding van ernstige problemen in de Europese Unie.

Europees parlementslid Hilde Vautmans is opgetogen met het initiatief: “Dit nieuwe project om vrijwillig het engagement van vele jongeren in te schakelen, is een hefboom om de vrijwillige gemeenschapsdienst concreter te maken. Daarvoor is een sterk uitgewerkt beleidskader essentieel. De nodige financiering moet worden voorzien. Bovendien moet er een duidelijkheid onderscheid worden gemaakt tussen vrijwilligerswerk en betaald werk. Zo mag het project zeker niet systematisch worden gebruikt om betaald werk te vervangen, maar moet het als aanvulling worden gezien en ter ondersteuning gelden van werkgelegenheid op lange termijn.”

>

>

>