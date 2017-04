De kloof tussen West-Vlaanderen en Henegouwen: taal en geografie belangrijkste struikelblokken

West-Vlaamse bedrijven vinden heel moeilijk werknemers. Voka becijferde dat er per jobaanbieding maar 3,5 kandidaten zijn. Bedrijven uit de provincie kijken dan ook steeds meer richting Henegouwen om hun vacatures in te vullen. De vraag is: hoe groot is de barrière tussen beide provincies?

De West-Vlaamse economie draait op volle toeren. Goed nieuws voor de arbeidsmarkt, denk je dan, maar helaas: bedrijven in eigen provincie vinden nog maar amper werknemers. West-Vlaamse ondernemingen hadden vorig jaar 6.388 vacatures open staan, maar liefst tweeduizend meer dan een jaar eerder. En ze krijgen die moeilijk ingevuld. “In West-Vlaanderen is de vijver van werkzoekenden en geschikte kandidaten zo goed als opgedroogd. Bedrijven moeten alle registers opentrekken om mensen aan te trekken”, zegt Veerle De Mey, directeur belangenbehartiging bij Voka West-Vlaanderen.

Bedrijven in de kustprovincie zoeken vandaag zo’n 1.000 mensen voor onderhouds- en schoonmaakwerk, 700 bouwvakkers en technici en ruim 500 mensen voor de horeca. Voka becijferde vorig jaar al dat er per jobaanbieding maar 3,5 kandidaten zijn. Te weinig, veel te weinig.

Werkgevers zijn streng

Taal en geografie zijn de belangrijkste struikelblokken om Waalse werkzoekenden aan te trekken, daar is iedereen het over eens. Maar Veerle De Mey verwijst ook naar het feit dat in Frankrijk werklozen veel sneller geactiveerd worden en veel minder kunnen terugvallen op een vangnet. “Je bent verplicht om te werken, anders beland je in de armoede. In Wallonië is dat veel minder het geval. Ik denk dat dat één van de grote oorzaken is. Bovendien leven er ook vooroordelen bij mensen in Henegouwen. Ze denken dat West-Vlaamse werkgevers heel streng zijn, waardoor ze het minder aantrekkelijk vinden om de provinciegrens over te steken. We hopen dat we de burgemeesters kunnen overtuigen om wat reclame voor ons te maken.”

Dat misverstand willen Voka en een kleine twintig West-Vlaamse bedrijven uit de wereld helpen. Zo organiseerden ze op 31 maart een ‘Tour de Wallonie’, die hen in verschillende steden in Henegouwen bracht. Er was ook een jobbeurs in Doornik. Voka en de bedrijven hopen de kloof tussen Henegouwen en West-Vlaanderen op die manier te helpen dichten.

Vraag en aanbod

Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB, benadrukt dat het probleem vooral draait rond vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. “Mobiliteit, één van de grote struikelblokken voor West-Vlaamse werkgevers stelt zich net zo goed voor de Waalse bedrijven”, zegt Catherine Roelants. Vrij vertaald: mensen vinden het vaak moeilijk om al te ver van hun deur te gaan werken. “Ook het vinden van de juiste profielen is bij ons een probleem. Niet alleen in Henegouwen, maar in heel Wallonië.”

Dat West-Vlaamse bedrijven er wel in slagen om Noord-Franse werknemers te lokken? “Dat heeft te maken met onder meer het feit dat de lonen in België hoger liggen dan in Frankrijk”, meent Catherine Roelants. “En met een fiscaal voordelig statuut, dat ervoor zorgt dat werken in België aantrekkelijk is voor Franse medewerkers.”

Deel van procedure

Waalse en Noord-Franse werkzoekenden strijden dus niet met gelijke middelen, maar een job zoeken in Vlaanderen maakt wel deel uit van de procedure die Waalse werkzoekenden bij Forem doorlopen, zegt Roelants. Bij individuele begeleiding worden werkzoekenden gewezen op de mogelijkheden in Vlaanderen. “Ze krijgen van ons begeleiding in die richting, als ze interesse tonen. Een adviseur spijkert hen bij over het schrijven van een brief, gangbare manier van werken bij bedrijven, voorbereiding op het sollicitatiegesprek, inschrijving op de site van de VDAB.”

Forem biedt naar eigen zeggen ook leermodules in het Nederlands en stages bij bedrijven in Vlaanderen aan. “We verspreiden ook vacatures van de VDAB bij onze werkzoekenden. Vorig jaar hebben we zo meer dan 81.000 jobaanbiedingen van de Vlaamse bemiddelingsdienst bij de Waalse werklozen aangeboden.”

Oost-Vlaanderen

Een bijkomend probleem voor de West-Vlaamse bedrijven: ook in Oost-Vlaanderen krijgen steeds meer ondernemingen het moeilijk om geschikte werknemers te vinden. Ook Waalse bedrijven voelen de economische heropleving en zijn op zoek naar geschikte werknemers. Wanneer ze op zoek gaan naar Waalse werkzoekenden krijgen ze dus concurrentie van nabijgelegen bedrijven.

De strijd is met andere woorden bikkelhard. Op die manier is de werkloosheid in Wallonië nog altijd een stuk hoger dan in Vlaanderen, maar laat ze tegelijk al een hele tijd een dalende trend zien. Ook daar wordt de vijver dus leeg gevist. Eén ding is duidelijk: de ‘war for talent’ zet de verhoudingen op de arbeidsmarkt op scherp. In West-Vlaanderen nog net iets meer dan elders.

